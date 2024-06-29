Associated Press: США укрепляют военные альянсы в Азии для борьбы с Китаем и КНДР

Америка, Япония и Южная Корея завершили первые многоцелевые масштабные учения Freedom Edge. С помощью подобных манёвров США рассчитывают расширить сотрудничество с региональными партнёрами в военной сфере, чтобы тем самым ответить на «растущие угрозы» со стороны КНДР и Китая, сообщает Associated Press.

Соединённые Штаты вместе с Японией и Южной Кореей завершили первые многоцелевые учения Freedom Edge в Восточно-Китайском море. Они стали шагом вперёд в усилиях Вашингтона по усилению связей с ключевыми азиатскими союзниками на фоне «растущих угроз» со стороны КНДР и Китая, пишет Associated Press.

Манёвры, проходившие одновременно на воде и в воздухе, призваны усовершенствовать совместную оборону и разведку. Они также должны улучшить возможности стран по обмену предупреждениями о ракетном нападении, что становится важно по мере того, как Пхеньян испытывает всё более совершенные системы, считает агентство.

В то же время такие учения, которые, как ожидается, будут расширяться в ближайшие годы, чреваты ростом напряжённости. Китай неоднократно осуждал манёвры в регионах, которые он считает своей сферой влияния, а Северная Корея назвала «провокационным» и «опасным» прибытие авианосной группы ВМС США «Теодор Рузвельт» в порт Пусан, обращает внимание AP.

Между тем КНДР расширяет темпы оружейных программ, несмотря на жесткие международные санкции, а Китай активно наращивает военную мощь и теперь обладает крупнейшим в мире флотом. Кроме того, Пекин и Пхеньян являются ключевыми союзниками Москвы в украинском конфликте, подчёркивается в статье.

Примечательно, что для Токио и Сеула военное сотрудничество является сложным вопросом с политической точки зрения, из-за жестокой оккупацию Кореи императорской Японией. Обе страны обладают самыми крупными вооружёнными силами среди американских союзников в Восточной Азии, но из-за их непростых отношений Вашингтон предпочитают работать с ними по отдельности, а не вместе, утверждает агентство.

При Дональде Трампе США разногласия с обоими союзниками обострились, поскольку он требовал от них большей платы за размещение американских войск и проводил встречи с Ким Чен Ыном. Администрация Байдена, напротив, стремится укрепить свою систему альянсов, как с помощью все более сложных учений, так и дипломатических соглашений, отмечает AP.