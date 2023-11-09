Economist: помощь союзникам США истощает «арсенал демократии» — самого ходового оружия осталось мало

Вооружённые силы США столкнулись с дефицитом отдельных категорий оружия, сообщает The Economist со ссылкой на американских аналитиков. Как констатируют эксперты, речь идёт о вооружениях, которые пользуются спросом одновременно и у вовлечённых в активные конфликты Украины и Израиля, и у Тайваня, который запасается на случай враждебных действий со стороны Китая.

Когда США начали в 2022 году поставлять вооружения Украине, многие наблюдатели задавались вопросом, хватит ли на таком фоне у Америки средств для того, чтобы отражать возможное нападение Китая на Тайвань — и теперь, когда также союзный Вашингтону Израиль развернул боевые действия против группировки ХАМАС, этот вопрос стал только актуальнее, пишет The Economist. «Президент США Джо Байден ранее подчёркнуто заявлял, что Америка будет помогать своим союзникам обороняться, вновь выступая в качестве мирового «арсенала демократии», которым стране пришлось стать в 1940 году согласно обещаниям Франклина Рузвельта, — напоминает журналист издания. — Но достаточно ли оружия имеется у господина Байдена, чтобы он мог сдержать слово?»

Хотя США поставляют Израилю, Тайваню и Украине по большей части разные вооружения, в тех категориях, где их запросы совпадают, США уже ощущают определённый «нажим», констатирует обозреватель The Economist. Такова, к примеру, ситуация в плане ПВО: все три союзника имеют на вооружении ЗРК Patriot, которые применяются для обороны от ракет и самолётов, а также ПЗРК Stinger, предназначенные для поражения низколетящих целей. Но запасы этих «проверенных в бою» комплексов ограничены — как указывал в своём недавнем докладе Центр стратегических и международных исследований (CSIS), системы Patriot остаются «в наличии, но с определёнными ограничениями», а арсеналы Stinger и его версии для установки на боевые машины Avenger уже «крайне ограничены», поскольку спрос на них высок, а найти запчасти к ним непросто.

Исчерпаны и запасы ПТРК Javelin — их активно применяют украинские войска и запасают в целях сдерживания Китая тайваньские, продолжает журналист The Economist. Пригодиться эти комплексы могут и израильтянам: хотя у ХАМАС очень мало бронетехники, Javelin можно применять для уничтожения укреплённых позиций в ходе городских боёв, полагают в CSIS. Однако получить комплексы будет не так просто: по информации аналитического центра, Вашингтон успел раздать союзникам 40% запасов таких ПТРК, а это значит, что в случае, если к нынешним двум конфликтам добавятся ещё и боевые действия из-за Тайваня, их будет категорически не хватать, предупреждает автор статьи.

Кроме того, Америка сталкивается с истощением запасов и ряда других позиций, которые в докладе CSIS не упоминаются: так, у США осталось очень мало артиллерийских снарядов калибра 155 мм — по некоторым данным, Вашингтону недавно даже пришлось «развернуть» одну из партий таких боеприпасов, предназначавшуюся Киеву, перенаправив её в Израиль, продолжает обозреватель The Economist. Наконец, судя по результатам военных учений, в случае войны из-за Тайваня у США очень быстро закончатся противокорабельные ракеты большой дальности, отмечает журналист.

По мысли многих военных экспертов, нехватка отдельных категорий вооружений — признак того, что США в последние годы недостаточно вкладывались в обеспечение своих арсеналов, но нынешние реалии в виде двух вооружённых конфликтов с переспективой третьего уже заставили американские власти пересмотреть приоритеты: Америка теперь наращивает инвестиции в производство миномётов, артиллерийских орудий, боеприпасов, ракетных силовых установок и микроэлектронных компонентов, перечисляет автор материала. Кроме того, нельзя забывать, что в большинстве категорий вооружений у Америки всё в порядке: как подчёркивают в CSIS, дефицит ощущается лишь в дюжине из 100 типов оружия, отправленных Киеву. «И тем не менее, если мир будет ещё глубже погрязать в хаосе, перед Америкой встанет угроза превращения в сверхдержаву, распылившую свои ресурсы», — подытоживает обозреватель The Economist.