WT: в Пентагоне отрицают, что поставки оружия Украине опустошат американские арсеналы
Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что американские запасы вооружений не упадут ниже «приемлемых уровней риска», несмотря на нескончаемый поток оружия, которое отправляется на Украину. Тем самым он опроверг предположения о том, что Америка, возможно, подвергает себя опасности, оказывая такую щедрую военную помощь Киеву.
В своем эксклюзивном интервью изданию The Washington Times генерал Милли сказал, что он и другие высокопоставленные чиновники Министерства обороны США внимательно следят за количеством американских боеприпасов на складах и не допустят, чтобы уровень запасов упал ниже допустимого порога, хотя подробности он предпочёл опустить.
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