Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли опроверг предположения о том, что Америка, возможно, подвергает себя опасности, оказывая такую щедрую военную помощь Киеву. Как пишет The Washington Times, Милли заявил, что американские запасы вооружений не упадут ниже «приемлемых уровней риска», несмотря на нескончаемый поток оружия, которое отправляется на Украину.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что американские запасы вооружений не упадут ниже «приемлемых уровней риска», несмотря на нескончаемый поток оружия, которое отправляется на Украину. Тем самым он опроверг предположения о том, что Америка, возможно, подвергает себя опасности, оказывая такую щедрую военную помощь Киеву.

В своем эксклюзивном интервью изданию The Washington Times генерал Милли сказал, что он и другие высокопоставленные чиновники Министерства обороны США внимательно следят за количеством американских боеприпасов на складах и не допустят, чтобы уровень запасов упал ниже допустимого порога, хотя подробности он предпочёл опустить.

Многие предупреждают, что оборонно-промышленная база Соединённых Штатов в целом испытывает всё большую нагрузку и не в состоянии удовлетворить спрос. Некоторые эксперты в области национальной безопасности уже бьют тревогу по поводу возникшей нехватки боеприпасов и неспособности быстро пополнить их запасы на случай неожиданного конфликта.

Генерал Милли сказал, что Пентагон тесно сотрудничает с оборонной промышленностью, чтобы пополнять арсеналы как можно быстрее. Он подчеркнул, что масштабы военной помощи Украине не угрожают и не будут угрожать национальной безопасности США.

«Мы отслеживаем эти данные на ежедневной основе для министра обороны и для президента. Мы предоставляем им отчёты каждый день», — сказал он.

По словам Милли, министр обороны «дал нам следующую установку: ни в какой категории оружия и боеприпасов мы не должны опускаться ниже приемлемых уровней риска».

«Я не буду вдаваться в детали, но мы очень, очень внимательно за этим следим, — сказал генерал. — Мы не собираемся ставить под угрозу наши собственные потребности и способность осуществлять боевые операции с применением наших запасов боеприпасов. Мы не собираемся подвергать себя такому риску».