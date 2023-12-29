Newsweek: командующий нидерландской армии призвал готовиться к войне с усилившейся Россией
Командующий Королевской армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен предупредил об опасности возможной войны с Россией. «Нидерланды должны серьёзно опасаться войны, а наше общество должно к ней готовиться… Россия становится сильнее», — цитирует американский Newsweek нидерландского военного со ссылкой на De Telegraaf.
Мартин Вейнен считает, что Нидерландам стоит взять пример со «стран, расположенных близко к России», и вслед за Швецией, Финляндией и странами Балтии «начать военные приготовления». «Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована, потому что мы находимся на расстоянии 1500 километров от России».
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