«Россия становится сильнее», — считает Командующий Королевской армией Нидерландов Мартин Вейнен, поэтому королевству стоит взять пример с Прибалтики и начать готовиться к возможному конфликту с ней. Американский Newsweek сообщает, что вслед за Германией теперь и нидерландские военные призывают готовить «всё общество» к конфликту с Россией и усиливать боеспособность своих войск.

Командующий Королевской армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен предупредил об опасности возможной войны с Россией. «Нидерланды должны серьёзно опасаться войны, а наше общество должно к ней готовиться… Россия становится сильнее», — цитирует американский Newsweek нидерландского военного со ссылкой на De Telegraaf.

Мартин Вейнен считает, что Нидерландам стоит взять пример со «стран, расположенных близко к России», и вслед за Швецией, Финляндией и странами Балтии «начать военные приготовления». «Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована, потому что мы находимся на расстоянии 1500 километров от России».

Вейнен требует усилить боеспособность королевской армии. Издание напоминает, что в 1997 году в стране была отменена обязательная военная служба, но недавно введена добровольная годичная программа военной подготовки для молодёжи. Вейнен в связи с этим указывает, что «Нидерланды должны снова усвоить, что все члены общества должны быть готовы к тому, что что-то может пойти не так».

Newsweek указывает, что Нидерланды как один из сооснователей НАТО являются одним из важнейших союзников Киева. Исполняющий обязанности премьер-министра Марк Рютте заверил, что «страна скоро выполнит свои обязательства» — и в ближайшее время «18 истребителей F-16 будут отправлены на Украину».

Генерал-лейтенант Мартин Вейнен стал ещё одним из высокопоставленных политиков в Европе, призвавшим Старый Свет готовиться к возможному столкновению с Россией. Ранее в середине декабря министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает необходимым для Европы «иметь возможность в достаточной степени защитить себя, а также поставлять оружие Украине, поскольку США могут уменьшить своё участие в войне Киева с Россией».