Associated Press: в Швеции растёт тревожность после вступления страны в НАТО

Вступление Швеции в НАТО вызывает растущее беспокойство у населения, сообщает Associated Press. Тревожность усилили заявления военного командования страны о необходимости готовиться к войне. Только за неделю после таких комментариев число звонков в национальную службу помощи детям с вопросами о войне увеличилось на 20%.

В марте этого года Швеция стала 32-м членом НАТО, тем самым прервав свой двухсотлетний нейтралитет. К этому шагу страну подтолкнули официальные лица, трубящие о российской военной угрозе. Происходящее вызывает растущее беспокойство у населения, сообщает Associated Press.

Школьники также не являются исключением. В Швеции даже разработали национальную программу по обучению истории и геополитики НАТО. Тревожность лишь усилилась после комментариев высшего военного командования и министра гражданской обороны скандинавской страны о том, что населению необходимо готовиться к войне.

После таких заявлений национальная служба помощи детям сообщила об увеличении числа вопросов о войне и военной угрозе. Последний раз Швеция воевала в 1814 году.

Масаи Бьёрквалл был одним из разработчиков программы обучения истории Североатлантического альянса. «Конечно, мы должны учитывать опасения студентов по поводу риска возникновения конфликтов и войны и объяснять, почему мы присоединились (к НАТО — ИноТВ)», — пояснил он AP. «Мы придерживались политики нейтралитета очень долго, несколько сотен лет. Поэтому я должен рассказать о том, что произошло в мире, что изменилось, что заставило нас изменить нашу политику».

По словам Бьёрквалла, новая программа должна прояснить темы войны и мировой политики, ответы на которые ученики раньше искали в интернете. Так, им рассказывают про положение о коллективной обороне и о том, что это не всегда требует отправки войск.

Однако часть ребят продолжают беспокоиться о том, что Швеции приходится занимать чью-то сторону. Это подтверждают и данные организации «Права детей в обществе», которая отмечает рост числа звонков от детей, интересующихся, насколько увеличились риски для страны.

Так, только за неделю после заявлений главнокомандующего ВС Швеции и министра гражданской обороне о новых опасностях число звонков с вопросами о войне увеличилось на 20%.

Руководство страны надеется, что новая национальная программа всё-таки сможет справиться с тревожностью с помощью правильного образовательного контента для преподавателей и студентов. Он включает в себя видеопрограммы о НАТО и учебные материалы. Программа запущена в марте и уже охватила около 100 000 детей.