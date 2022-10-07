Politico: с поправкой на зиму — Киев пересматривает список пожеланий к западным поставщикам вооружений

Украинские власти пересматривают список вооружений, которые они в ближайшее время желали бы получить от западных стран, пишет Politico. Как отмечает издание, Киев, готовясь к ожесточённым зимним боям, более всего заинтересован в получении новых систем ПВО.

В то время как украинские войска готовятся к ожесточённым зимним боям, Киев перерабатывает список вооружений, которые он хотел бы получить от западных стран, пишет Politico.



Во главе этого списка стоят новые системы противовоздушной обороны, поскольку власти Украины опасаются, что Москва «усилит ракетные удары по гражданским объектам», говорится в статье.



«Украине удалось предотвратить большинство атак России, но мы можем ожидать увеличения числа российских ракетных ударов по критически важной украинской инфраструктуре в ближайшие недели», — прокомментировал ситуацию бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.



На этой неделе Расмуссен встречается с официальными лицами США в Вашингтоне. Он на задании от Киева, где работал с высокопоставленным советником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком над разработкой Киевского соглашения по безопасности.



Этот план призывает западные державы взять на себя долгосрочные гарантии безопасности перед Украиной, обеспечить постоянную материальную поддержку военных действий и восстановление украинской оборонной промышленности, чтобы страна могла в ближайшие годы начать производить и поставлять собственные вооружения.



В пакет военной помощи на сумму $625 млн, о котором было объявлено во вторник администрацией Байдена, не попали новые средства противовоздушной обороны, а вместо них акцент был сделан на высокоточных артиллерийских и ракетных системах и боеприпасах. Эти вооружения и боеприпасы будут иметь решающее значение в ближайшие несколько недель на фоне того, как украинские силы продолжают контрнаступление, пишет издание.



Однако, по словам представителей Пентагона, к ноябрю Киев должен получить две системы ПВО NASAMS. Эти системы могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолёты.



«Это как раз то, чего ищет Украина», — резюмирует Politico.



Тем не менее, как отмечает издание, есть опасения, что эти системы, а также ещё шесть, которые должны быть заказаны и поставлены в будущем, не прибудут достаточно быстро, чтобы обеспечить Украине необходимое воздушное прикрытие.