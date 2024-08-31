MSNBC: плесень, тараканы и дохлые мыши — Пентагон упрекают в пренебрежении условиями быта американских военнослужащих

Всплыли доказательства того, что многие американские военные и их семьи на базах США по всему миру живут ужасных условиях, сообщает MSNBC. Причём Министерство обороны США признаёт, что такая проблема существует, однако справится с ней пока не получается.

ВЕДУЩИЙ: У нас есть новый эксклюзивный репортаж NBC, в котором подробно описываются ужасные условия, в которых вынуждены жить семьи некоторых американских военнослужащих. Я хочу показать вам фотографии, предоставленные группой, выступающей в защиту военнослужащих.

Посмотрите на это, плесень на потолке… Только посмотрите, тараканы, мыши. Загрязнённая вода обнаружена на некоторых военных базах, и не только в Соединённых Штатах, но и по всему миру. Вот посмотрите, вообще-то это вода, хотя выглядит, как кофе. Но это вода.

К нам присоединяется корреспондент NBC Кортни Кьюби с подробностями. Кортни, я очень рад, что ты помогаешь нам с этой историей. Насколько такое вообще распространено?

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент: Да, в этом главный вопрос. Эта проблема не нова, Хозэ. Управление государственной отчётности опубликовало доклад по этому вопросу в сентябре 2023 года. В нём упоминались те моменты, о которых вы говорили: плесень, засорение сточными водами в ванных комнатах казарм, неработающие кондиционеры, а также угрозы безопасности, такие как сломанные окна, которые представляли потенциальную проблему для военнослужащих, проживающих в этих помещениях и казармах.





Так что это не новая проблема, но эти группы объединились из семи групп защиты прав военнослужащих. Их возглавляет группа под названием Hots and Cuts. Они объединились и призывают Пентагон начать решать эти проблемы более агрессивным образом.





Их аргумент заключается в том, что, да, военные знают об этих проблемах, но им просто требуется слишком много времени, чтобы их решить. И во многих случаях они предпочитают заключать контракты на строительство новых казарм, что может занять годы и стоить миллиарды долларов, вместо того, чтобы решать проблему напрямую и быстро.





Мы получили эти фотографии в дополнение к некоторым другим от группы НС. На самом деле, это приложение, которое позволяет военнослужащим и членам их семей загружать фотографии и отзывы о своём жилье, местах, где они обедают на военных базах, чтобы они могли рассказать о некоторых из этих проблем.





Министерство обороны заявляет, что, конечно же, они внедрили новую структуру отчётности в начале этого месяца, чтобы попытаться решить эти проблемы, и что они знают о том, что они действительно имеют место быть. Хозэ?

ВЕДУЩИЙ: Кортни Кьюби, большое спасибо.

Дата выхода в эфир 28 августа 2024 года.