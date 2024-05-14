MSNBC: прядь волос Бетховена указала на причину его глухоты
Дата выхода в эфир 13 мая 2024 года.
Дата выхода в эфир 13 мая 2024 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалёва руководителем Федеральной таможенной службы.
Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём поражении от американца Томми Пола на «Мастерсе» в Риме (Италия).
Украинские войска обстреляли село Токаревка Харьковской области, один человек пострадал.
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о поражении от «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России.
Уклонение украинцев от мобилизации достигло рекордных масштабов. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о качествах своего клиента.
Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович высказался о победе над «Спартаком» в матче финала Пути регионов Кубка России.
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении госнаградами министров, которые работали в прежнем составе правительства.
Комментатор и журналист Константин Генич высказался о победе «Балтики» над «Спартаком» в финале Пути регионов Кубка России.
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Румынии ракет класса «воздух — воздух» AIM-9X Sidewinder Block II.
«Спартак» потерпел первое поражение при исполняющем обязанности главного тренера Владимире Слишковиче.
Президент России Владимир Путин, обращаясь к новому кабмину, заявил, что впереди ждёт много задач и всем необходимо действовать в едином строю.
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал кабинет министров командой президента Владимира Путина.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку, отметив, что все обсуждаемые кандидатуры в кабмин были одобрены парламентариями.
Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле поздравил новый состав кабмина.
«Балтика» обыграла «Спартак» в финале Пути регионов Кубка России.
Во время матча «Балтика» — «Спартак» произошла массовая стычка.
Финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России.
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал назначение Михаила Дегтярёва на пост министра спорта.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о своём отдыхе и восстановлении.
Протестующие против закона об иноагентах парализовали автомобильное движение в центре Тбилиси.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования в связи со смертью журналиста Максима Кононенко.
Глава Министерства спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил благодарность президенту России Владимиру Путину.
Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело по факту нападения двоих мужчин на выпускников в Салавате.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение удалить российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина из таблиц лучших бомбардиров.
Аварийные отключения света введены во всех регионах Украины из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме.
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о ситуации вокруг форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
В Белгородской области движущийся по дороге автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью квадрокоптера.
Президент России Владимир Путин вечером 14 мая проведёт встречу с кабинетом министров в новом составе.
Генсек ООН Антониу Гутерреш направил письмо президенту России Владимиру Путину в связи с его избранием.
«Балтика» побеждает «Спартак» после первого тайма финального матча Пути регионов Кубка России.
В Херсонской области объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о своём возможном участии в Олимпиаде в Париже.
Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства Российской Федерации.
Толпа протестующих против закона об иноагентах направилась с территории парламента шествием по городу.
Новый взрыв раздался 14 мая в городе Харькове, расположенном на северо-востоке Украины.
Американский теннисист Томми Пол высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым.
Разговоры на тему возможного введения санкций со стороны Соединённых Штатов являются несерьёзными и контрпродуктивными.
Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу HAMMER и беспилотник ВСУ в Белгородской области.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о возможном уходе нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в европейский клуб.
В Совбезе ООН 20 мая по запросу России пройдёт заседание по западным поставкам вооружений Киеву.
Защитник «Балтики» Кевин Андраде отметился голом в финале Пути регионов Кубка России со «Спартаком».
Россия отмечает взвешенную позицию Китая по украинскому кризису, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент Российской академии образования академик РАО Ольга Васильева заявила о важности режима дня для школьников.
Подрыв демократии в Грузии повлечёт за собой введение Соединёнными Штатами персональных санкций в отношении руководства республики.
Участники акции протеста около здания парламента Грузии напали на корреспондента телеканала «Звезда».
Бывший вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказал мнение, что Франция является фаворитом чемпионата Европы.
Врач-психотерапевт Юрий Вяльба рассказал об основных признаках невроза. По его словам, это частые перемены настроения, быстрая утомляемость, апатия, раздражительность.
Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников рассказал, какие могут быть последствия сидячей работы.
Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины.