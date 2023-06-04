Berliner Zeitung: «проваливай, поджигатель войны» — канцлер Шольц смог на себе прочувствовать реальные настроения граждан Германии

Оппозиционная «Альтернатива для Германии» идёт в опросах вровень с правящей СДПГ, и Олафу Шольцу удалось это прочувствовать на своей шкуре в Фалькензе. Как сообщает Berliner Zeitung, немецкий канцлер был освистан людьми, пришедшими послушать объяснения его политики на Украине. Потерявший самообладание канцлер спешно покинул мероприятие, не оставив комментариев прессе.

Выступление перед однопартийцами в зале прошло для Шольца достаточно гладко, чего не скажешь о последующем выступлении перед публикой на открытом воздухе. Как пишет Berliner Zeitung, около 100 человек из 300 соблазнившихся «бесплатным пивом и сосисками от СДПГ» начали выражать своё недовольство и требовать мира, когда Олаф Шольц попытался объяснить, почему его правительство поддерживает Украину.

«Поджигатель войны», «лжец», «бандит», — кричали собравшиеся. Периодически звучали лозунги «заключить мир без оружия» и «проваливай». Согласно Berliner Zeitung, некоторые из собравшихся «размахивали флагом мира».

Выведенный из себя канцлер разразился тирадой: «Поджигатель войны — Путин, если у вас ещё есть рассудок в ваших мозгах!». Перекричать протестующих ему, однако, не удалось.

На помощь своему однопартийцу попытался прийти глава федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке, отправив собравшихся в Москву.

«Эта демонстрация на самом деле должна быть на Красной площади перед Кремлём. Там вы можете просить Путина немедленно сложить оружие. Но тогда вы познакомитесь с другой стороной России, которую так любите!» — сказал Войдке собравшимся.

Под защитой полиции канцлеру Шольцу и министру-президенту Войдке пришлось вернуться в помещение, арендованное для съезда СДПГ. Глава Германии отказался отвечать на вопросы журналиста Berliner Zeitung о подъёме АдГ в стране и, как пишет газета, «быстро покинул» мероприятие.