Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер подверг критике миграционную и санкционную политику федерального правительства Германии. В интервью Merkur Кречмер сравнил санкции, ослабляющие Германию, с возвращением в XIX век. Одновременно он выступил за ужесточение контроля над миграцией на европейских границах.

Идею о необходимости ослабления России в политическом, экономическом и военном плане премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает «позицией из XIX века, которая привела ко всем конфликтам ХХ-го — с наследственной неприязнью, травмами, пропагандой».

«Неправильно разработанные санкции и наша неправильная энергетическая политика лишают нас сил», — заявил Кречмер. За год до этого он предупреждал именно о таких последствиях санкций. Глава Саксонии раскритиковал требования полного разрыва контактов с Москвой. «Отгораживаясь от всего, что связано с Россией, даже разрывая связи с гражданским обществом и научными кругами, мы лишаем себя возможностей», — отметил он в интервью изданию Merkur.

«Давайте посмотрим, что немцам говорили в последние 12 месяцев. Нам говорили, что мы никогда, ни за что не станем участниками конфликта, не будем поставлять оружие, наступательное вооружение и танки. Одно за другим это происходит», — отмечает Михаэль Кречмер.

По его мнению, пока Германия воздерживается от дипломатических инициатив, она упускает возможность остановить конфликт в Европе, что, в свою очередь, не внушает доверия к политике у немецких избирателей.

При этом, обращает внимание Кречмер, в стране остро стоит вопрос с нелегальной миграцией. Коммуны не справляются с потоком беженцев. Проблема уже не только с жильём, но также со школами и детскими садами.

«Нам нужны очень последовательные действия на внешних границах. Вместо этого госпожа Бербок разъезжает и единолично объявляет о программах по приёму (мигрантов. — ИноТВ), не принимая во внимание интересы европейской и национальной безопасности. Так не может продолжаться», — цитирует Кречмера Merkur.