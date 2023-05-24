Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер подверг критике миграционную и санкционную политику федерального правительства Германии. В интервью Merkur Кречмер сравнил санкции, ослабляющие Германию, с возвращением в XIX век. Одновременно он выступил за ужесточение контроля над миграцией на европейских границах.
Идею о необходимости ослабления России в политическом, экономическом и военном плане премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает «позицией из XIXвека, которая привела ко всем конфликтам ХХ-го — с наследственной неприязнью, травмами, пропагандой».
«Неправильно разработанные санкции и наша неправильная энергетическая политика лишают нас сил», — заявил Кречмер. За год до этого он предупреждал именно о таких последствиях санкций. Глава Саксонии раскритиковал требования полного разрыва контактов с Москвой. «Отгораживаясь от всего, что связано с Россией, даже разрывая связи с гражданским обществом и научными кругами, мы лишаем себя возможностей», — отметил он в интервью изданию Merkur.
«Давайте посмотрим, что немцам говорили в последние 12 месяцев. Нам говорили, что мы никогда, ни за что не станем участниками конфликта, не будем поставлять оружие, наступательное вооружение и танки. Одно за другим это происходит», — отмечает Михаэль Кречмер.
По его мнению, пока Германия воздерживается от дипломатических инициатив, она упускает возможность остановить конфликт в Европе, что, в свою очередь, не внушает доверия к политике у немецких избирателей.
При этом, обращает внимание Кречмер, в стране остро стоит вопрос с нелегальной миграцией. Коммуны не справляются с потоком беженцев. Проблема уже не только с жильём, но также со школами и детскими садами.
«Нам нужны очень последовательные действия на внешних границах. Вместо этого госпожа Бербок разъезжает и единолично объявляет о программах по приёму (мигрантов. — ИноТВ), не принимая во внимание интересы европейской и национальной безопасности. Так не может продолжаться», — цитирует Кречмера Merkur.
В России планируется изменить подходы к налогообложению бизнесменов, которые занимаются своим делом через специализированные платформы. Предполагается, что такие платформы смогут сами выполнять агентские обязанности по уплате налогов.
Президент России Владимир Путин наградил исполняющего обязанности ректора Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Бориса Любимова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, а также вручил орден Александра Невского президенту Российской государственной библиотеки Виктору Фёдорову.
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского, как и другие национализированные объекты на полуострове, выставят на аукцион, вырученные средства пойдут на помощь бойцам, которые находятся в зоне спецоперации.
В пресс-службе Почты России сообщили, что в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга выпустят почтовую марку с изображением памятника основателям города Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также панорамы современной части города.
Наиболее подверженными влиянию магнитных бурь являются младенцы, рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории «Космическая погода» Института космических исследований РАН, руководитель секции по «Гелиобиологии» научного совета РАН по проблеме «Солнечно-земные связи», доктор физико-математических наук Тамара Бреус.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение российского парламента рассмотреть вопрос денонсации договора с Украиной от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса о вероятности появления в будущем новой пандемии следует воспринимать не как угрозу, а как призыв быть начеку.
Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе Евразийского экономического форума заявила, что российский маркетплейс практикой платного возврата товаров борется не с честными покупателями, а с шопоголиками.
Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев заявил, что в результате действий украинской ДРГ, которая 22 мая вторглась на территорию Белгородской области, повреждено, по предварительным данным, не менее 500 домов.