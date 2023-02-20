Глава немецкого сетевого агентства: следующей зимой в Германии возможен дефицит газа

08:40
Число жертв ливней и оползней в Бразилии возросло до 36
Число погибших в результате ливней, наводнений и оползней в бразильском штате Сан-Паулу возросло до 36.
08:36
В «Шиннике» объяснили слова Евсеева о гордости за футболистов после драки с «Минаем»
Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков объяснил слова главного тренера команды Вадима Евсеева после драки с игроками украинского клуба «Минай» в одном из турецких отелей.
08:35
Порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска эвакуированы в Шахтёрск в ДНР
Мэр Шахтёрска Александр Шатов заявил, что в город уже эвакуировали порядка 200 беженцев из пригородов Артёмовска.
08:28
Минэнерго: энергообъекты новых регионов России переведут в госсобственность
Энергетические объекты, расположенные в новых регионах России, будут переданы в государственную собственность, заявил замглавы российского Минэнерго Евгений Грабчак.
08:25
В ДНР объяснили, почему боевики ВСУ «вцепились» в Артёмовск
Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.
08:20
Орлов объяснил, почему Мамаев не смог раскрыться
Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему полузащитник Павел Мамаев не смог в полной мере раскрыть свой талант.
08:13
Бастрыкин: с 2014 года СК России возбудил более 2,5 тысячи дел по событиям на Украине
С 2014 года Следственный комитет России возбудил более 2,5 тысячи дел по событиям на Украине, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
08:11
Новиков: Сафонову можно попробовать себя в Европе, но нельзя сидеть в запасе
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Валерий Новиков посоветовал, как голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову поступить со своей карьерой.
08:10
Совбез ООН проведёт заседание по поводу КНДР 20 февраля
Совет Безопасности ООН проведёт заседание по поводу ракетных пусков КНДР 20 февраля.
08:00
Медведев вернулся в топ-10 рейтинга АТР
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённую версию рейтинга спортсменов в мужском одиночном разряде.
07:58
СК России проверяет десять граждан США на причастность к созданию биооружия на Украине
Следственный комитет России проверяет десять граждан США и некоторых должностных лиц Минобороны Украины на причастность к созданию биологического оружия.
07:45
Источник: в ПСЖ рассматривают вариант с возвращением Тухеля
Немецкий специалист Томас Тухель может вернуться в «Пари Сен-Жермен».
07:44
Генсек ООН осудил очередной ракетный пуск КНДР
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил очередной пуск ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от провокационных шагов.
07:31
РИА Новости: Турция и Россия могут вскоре обсудить зерновую сделку на уровне лидеров
Турция и Россия могут обсудить на высшем уровне зерновую сделку в ближайшее время, но конкретной даты переговоров пока нет.
07:30
«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по количеству сухих матчей
«Барселона» на своём поле нанесла поражение «Кадису» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
07:20
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Эдмонтон»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз».
07:16
ВСУ обстреляли Горловку из тяжёлой артиллерии
Вооружённые силы Украины утром 20 февраля обстреляли Горловку из тяжёлой артиллерии, выпустив пять снарядов.
07:10
Капризов: «Миннесоте» нужно найти способ побеждать спокойнее
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз».
07:05
Орещук: Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнёры поменялись
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.
07:01
Глава DIW Фратцшер: ФРГ из-за конфликта на Украине потеряла €100 млрд
Президент Немецкого института экономических исследований DIW Марсель Фратцшер заявил, что Германия вследствие СВО России на Украине потеряла в прошлом году €100 млрд.
06:45
Bloomberg: глава Минобороны Германии назвал предстоящие недели решающими для Украины
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал предстоящие недели в какой-то степени определяющими для Украины.
06:30
ЕК выделит €4 млн на продвижение реформ правосудия в Грузии
Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству планирует заключить контракт, направленный на продвижение реформ сектора правосудия в Грузии. С описанием тендера ознакомился RT.
06:30
L'Equipe: Роналду перестал сдерживать себя эмоционально
Поведение нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду резко изменилось после смерти новорождённого сына.
06:27
РБК: Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках
Россия и Китай возобновили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках, приостановленное из-за пандемии COVID-19.
06:24
Капризов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»
«Миннесота Уайлд» на своём льду переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:20
Стали известны ориентировочные сроки восстановления Неймара
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар получил травму в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
06:14
Капризов обошёл Овечкина по голам в нынешнем сезоне НХЛ
«Миннесота Уайлд» на своём льду переиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
06:13
Бастрыкин: с 2014 года в Донбассе были убиты около 5 тысяч человек
Около 5 тыс. жителей Донбасса стали жертвами преступлений украинских силовиков, сообщает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
06:00
В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на спортивный инвентарь для детей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить расходовать средства материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
05:54
Береговая охрана Японии сообщила о третьем ракетном пуске КНДР из-за ошибки
Генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Береговая охрана Японии ошибочно сообщила о трёх, а не двух ракетных пусках КНДР.
05:37
Глава района Барбашов заявил, что бойцы ВСУ в Снигирёвке пытали и убили местного жителя
Глава Снигирёвского района Юрий Барбашов заявил, что бойцы ВСУ пытали и убили жителя Снигирёвки.
05:23
Kresy: активисты в Варшаве сорвали выступление украинской писательницы Забужко
Польские активисты сорвали мероприятие с участием украинской писательницы Оксаны Забужко, прославляющей националистов из УПА*.
05:08
РИА Новости: активные переговоры по продлению зерновой сделки начнутся в ближайшие дни
Переговоры по продлению сроков действия зерновой сделки войдут в активную фазу в ближайшие дни.
05:00
Аналитики выяснили, по каким направлениям запланировано больше всего перелётов этим летом
Аналитики выяснили, что летом 2023 года около 93% ранних бронирований приходится на внутренние направления, а 7% — на билеты за границу.
04:43
РИА Новости: украинским военным в марте 2023 года урежут зарплаты и лишат их боевых выплат
Большинству украинских военнослужащих начиная с марта в несколько раз сократят денежное довольствие и лишат их боевых выплат.
04:30
Южная Корея вводит санкции против КНДР после ракетных пусков Пхеньяна
В МИД Южной Кореи заявили, что страна вводит санкции против четырёх физлиц и пяти организаций, связанных с КНДР, после ракетных пусков Пхеньяна.
04:21
В СК России заявили, что иностранные наёмники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, получают от 30 тыс. до 100 тыс. гривен.
04:08
РИА Новости: российские десантники заняли выгодные позиции после наступления в ЛНР
Российские десантники занимают выгодные позиции в ЛНР, применяя при наступлении боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок».
03:54
«Росэлектроника» в 2023 году покажет улучшенный «антидронный чемоданчик»
Холдинг «Росэлектроника», входящий в госкорпорацию «Ростех», заявил о возможной скорой демонстрации усовершенствованной мобильной системы противодействия беспилотникам «Защита» с расширением диапазона обнаружения сигналов управления до 8 ГГц.
03:35
СК России: почти 700 украинских силовиков обвиняются в запрещённых методах ведения войны
Фигурантами уголовных дел о применении запрещённых средств и методов войны стали почти 700 украинских силовиков, сообщает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
03:21
МИД Республики Чад: страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом
Министр иностранных дел Республики Чад Мухаммед Салех Назыф заявил, что страна нуждается в помощи России в борьбе с терроризмом и ждёт конкретных предложений.
03:07
Япония заявила протест КНДР в связи с пусками ракет
Правительство Японии заявило Северной Корее решительный протест в связи с ракетными пусками 20 февраля.
02:56
Экс-премьер Украины заявил о наличии в стране конструктивных сил для создания новой власти
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что на Украине есть «здоровые» политические силы, способные возглавить новое правительство.
02:40
В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
02:37
Сестра Ким Чен Ына пригрозила активизировать пуски ракет в Тихий океан в ответ на шаги США
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон пригрозила в ответ на действия США активизировать ракетные пуски в Тихий океан.
02:24
В результате сильных ливней в Бразилии погибли 24 человека
По меньшей мере 24 человека погибли и десятки числятся пропавшими в результате последствий сильных ливней, обрушившихся на северное побережье бразильского штата Сан-Паулу.
02:11
Глава комиссии Африканского союза: изгнанную делегацию Израиля не приглашали на саммит
Израильские дипломаты, которых охрана вывела с церемонии открытия саммита регионального объединения, не были приглашены на мероприятие.
01:59
Черчесов считает, что Малком и Клаудиньо могли бы стать усилением для сборной России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что полузащитникам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение российских паспортов.
01:56
В Токио сообщили о трёх ракетных пусках КНДР
Береговая охрана Японии заявила о трёх запусках КНДР, предположительно, баллистических ракет.
01:44
Сенатор Пушков назвал очередным позором слова Бербок про поворот Москвы на «360°»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок «в очередной раз опозорилась», говоря про поворот Москвы на «360°.