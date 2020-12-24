NewsOne: Michelin не признал ошибку в определении борща как российского блюда

Ресторанный гид Michelin ответил всем украинцам, которые возмутились из-за того, что борщ отнесли к знаменитым блюдам России. Как пишет NewsOne, в Michelin заявили, что не знают о происхождении борща, однако назвали его российским из-за того, что в Москве особо почитают это блюдо и оно достаточно часто встречается в меню разных ресторанов.

Ресторанный путеводитель Michelin ответил всем украинцам, которые возмутились из-за отнесения борща к знаменитым блюдам России. Как пишет NewsOne, свой комментарий компания опубликовала на странице в Facebook.

В Michelin заявили, что не знают происхождения борща. Однако назвали его российским из-за того, что в Москве особо почитают это блюдо и оно достаточно часто встречается в меню разных ресторанов.

«Гид Michelin отмечает гастрономические места всего мира — во всей их уникальности, разнообразии и богатстве, рекомендуя только самые лучшие заведения. Однако путеводитель не претендует на авторитет в отношении происхождения кулинарных деликатесов. В Москве борщ во всех его формах, где бы он ни был, любим гурманами и считается фирменным блюдом во многих ресторанах», — ответили представители компании всем разгневанным их сообщением.

Как напоминает канал, ранее рейтинг ресторанов Michelin назвал борщ кулинарным наследием России.