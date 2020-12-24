NewsOne: Michelin не признал ошибку в определении борща как российского блюда

23:38
Бывший игрок «Спартака» Ковач заявил о желании возглавить команду
Бывший игрок «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач заявил, что был бы не против стать главным тренером московского клуба.
23:33
Во Франции за сутки выявлено более 21 тысячи случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией во Франции за сутки выросло на 21 634 — до 2 527 509.
23:31
Источник: Капитан «Торпедо» Шустиков покинет клуб на этой неделе
Капитан «Торпедо» Сергей Шустиков покинет команду, в матчах которой в текущем розыгрыше Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в основном выходил на замену.
23:22
Пассажир самолёта Москва — Киров ударил бортпроводника за отказ пустить его в самолёт
Пьяный пассажир самолёта, готовившегося к вылету из Москвы в Киров, причинил телесные повреждения бортпроводнику, который отказался его пустить на борт воздушного судна.
23:21
Эксперты назвали безопасные для здоровья порции новогодних блюд и напитков
Эксперты рассказали, каких порций стоит придерживаться, употребляя продукты в новогоднюю ночь, чтобы не было проблем со здоровьем.
23:19
Бастрыкин назначил нового руководителя Катайского следственного отдела
Председатель СК России Александр Бастрыкин подписал приказ о назначении нового руководителя Катайского межрайонного следственного отдела.
23:19
Сенников заявил, что период Кикнадзе в «Локо» запомнится увольнением Сёмина
Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об отставке Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.
23:17
Глава ФТС рассказал о ситуации с товарооборотом
Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин заявил, что товарооборот России снизился на 20% и составил $480 млрд.
23:12
В Швейцарии выявили случай британского штамма коронавируса
Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило об обнаружении в стране пациента с британским штаммом коронавирусной инфекции COVID-19.
23:09
СМИ: Исмаилова забрали в полицию после драки с Минеевым на турнире в Москве
Полиция забрала бойца ММА Магомеда Исмаилова после драки с Владимиром Исмаиловым на турнире АМС Fight Nights в Москве.
23:03
В Москве за сутки скончались 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
22:56
Исмаилов повредил нос в драке с Минеевым, но не будет обращаться в полицию
Бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев не получили серьёзных травм в результате массовой драки на турнире АМС Fight Nights в Москве.
22:53
ФТС предлагает выделить товары интернет-торговли в особую категорию
Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин рассказал о ситуации, которая сложилась в России с интернет-торговлей, и о мерах, которые должны быть приняты в этой сфере.
22:51
Экономист оценил ситуацию с валютными вкладами в России
Экономист Виталий Калугин считает, что россиянам следует воздержаться от валютных вкладов из-за прогнозируемой нулевой, а в ряде случаев и отрицательной доходности.
22:49
Эксперт оценил заявление главы МИД Украины о проекте с опреснением воды в Крыму
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который заявил, что Киев намерен помешать проекту с опреснением воды в Крыму.
22:47
СМИ: «Спартак» вернёт тренера вратарей из чемпионского сезона
Тренер вратарей Джанлука Риоми, работавший в «Спартаке» в чемпионском сезоне-2016/17 в тренерском штабе Массимо Карреры, в ближайшее время присоединится к «Спартаку-2», выступающему в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
22:41
Эксперты дали советы по приобретению недвижимости в России
Оптимальным временем для покупки вторичной недвижимости являются первые месяцы нового года, рассказал руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских.
22:40
Исмаилов и Минеев спровоцировали массовую драку в Москве
Известные бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев повздорили во время турнира АМС Fight Nights в Москве.
22:36
В МИД России оценили заключение сделки между ЕС и Британией
Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал заключение соглашения между Великобританией и Евросоюзом об отношениях королевства и объединения после брексита.
22:33
Морозов объяснил, за что с него и Тарасовой сняли балл на ЧР по фигурному катанию
Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие короткую программу в состязании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, заявили о снятии с них одного балла.
22:28
В Якутии и Ивановской области 31 декабря объявили выходным днём
В Якутии 31 декабря объявили выходным днём. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства региона.
22:21
Тренер сборной России пообещал навязать борьбу немецким саночникам на ЧМ
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал о подготовке своих подопечных ко второй части сезона.
22:17
В Минобрнауки надеются на скорое возвращение к традиционному обучению
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 1» выразил надежду на скорое возвращение к традиционному формату обучения в школах и вузах.
22:15
Врач рассказал, какие продукты не стоит употреблять с алкоголем
Психиатр-нарколог Сергей Полятыкин рассказал, какие продукты нежелательно сочетать с алкоголем во время праздничного застолья, чтобы не нанести вред организму.
22:12
Эксперты Роскачества выявили в чёрной икре запрещённый консервант
Эксперты Роскачества, Россельхознадзора и Росрыболовства исследовали осетровую икру 14 торговых марок российского производства и по одной — из Белоруссии и Армении.
22:08
Президент Аргентины прокомментировал поставку вакцины «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил слова благодарности в связи с поставкой в страну партии вакцины от коронавируса «Спутник V».
21:59
В Турции за сутки выявили более 18 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Турции выросло на 18 102.
21:57
Хацкевич рассказал о неловкой ситуации с Каладзе в машине
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич вспомнил смешной случай со своим бывшим партнёром по киевскому «Динамо», а ныне грузинским политиком Кахой Каладзе.
21:52
Эксперты рассказали об инвестиционном климате в России
Исследование PwC и Аналитического центра НАФИ показало, что более половины руководителей крупных компаний в России считают, что бизнес-климат в стране уже восстановился от последствий, связанных с пандемией коронавируса.
21:50
Наставник российских саночников раскрыл особенности выполнения противоковидных правил
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, как спортсмены выполняют правила самоизоляции во время соревнований.
21:50
Эксперт прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли
Начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли.
21:49
Власти Петербурга разрешили ресторанам открыть зимние террасы в праздники
Власти Петербурга разрешили ресторанам открывать зимние террасы с 25 декабря по 10 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на постановление городского правительства, которое регулирует правила благоустройства.
21:41
Аршавин назвал гендиректора «Зенита» Медведева уникальным человеком
Бывший капитан «Зенита» Андрей Аршавин положительно оценил работу в клубе генерального директора Александра Медведева.
21:38
В Минобрнауки назвали число обучающихся дистанционно студентов
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал в интервью каналу «Россия 1», сколько в настоящий момент студентов в российских вузах обучаются дистанционно.
21:28
Президент Грузии утвердила Гахарию премьер-министром страны
Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о назначении Георгия Гахарии премьер-министром страны.
21:24
Захарова заявила о «войне вакцин» от коронавируса в мире
«Война вакцин» от коронавирусной инфекции в мире уже идёт, произошла политизация темы COVID-19. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
21:23
Хацкевич признал Макарова лучшим игроком «Ротора»
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич назвал Сергея Макарова лучшим игроком команды.
21:17
СМИ: Губернатор выделит «Тамбову» средства на продолжение выступлений в РПЛ
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин пообещал обеспечить финансированием ФК «Тамбов».
21:16
В МИД Украины пообещали помешать проекту с опреснением воды в Крыму
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24», что украинская сторона намерена помешать проекту с опреснением воды в Крыму.
21:06
В Крыму усилили ограничения по коронавирусу
Глава Крыма Сергей Аксёнов внёс изменения в указ о повышенной готовности: до 15 января запрещаются массовые мероприятия в торговых центрах, а также обслуживание граждан на фуд-кортах, кроме продаж навынос.
20:59
Подколзин пообещал делать всё для хорошей игры сборной России на МЧМ
Капитан молодёжной сборной России Василий Подколзин рассказал о своей роли в команде.
20:57
В Ленинградской области ликвидировали открытое горение в санатории
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании санатория в Волховском районе Ленинградской области.
20:54
Капитан сборной Казахстана Исламхан отстранён от футбола на два года за допинг
Капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан дисквалифицирован на два года за употребление допинга.
20:53
МВД сообщило о росте числа электронных краж в России
В России зафиксирован рост количества электронных краж у россиян в 2020 году. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
20:47
Парламент Британии проголосует по сделке с ЕС 30 декабря
Парламент Великобритании намерен собраться 30 декабря, чтобы проголосовать по соглашению c Евросоюзом об отношениях после брексита.
20:46
Фигурист Козловский посетовал на ошибку в короткой программе на ЧР
Фигурист Дмитрий Козловский, занявший в дуэте с Александрой Бойковой второе место в короткой программе состязаний спортивных пар на чемпионате России, выразил недовольство своим выступлением.
20:44
В Турцию отправят первую партию китайской вакцины от COVID-19
Первую партию вакцины от COVID-19 китайской компании SinoVac отправят в Турцию в ночь на понедельник, 28 декабря. Об этом заявил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа.
20:39
Морозов сравнил выступление на чемпионате России с обычной тренировкой
Фигурист Владимир Морозов прокомментировал выступление в дуэте с Евгенией Тарасовой в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате России в Челябинске.
20:33
В Минске рассказали о согласованном на 2021 год уровне цен на газ
В Министерстве энергетики Белоруссии сообщили, что согласованный с российской стороной уровень цен на газ в 2021 году находится практически на уровне 2020 года.
20:31
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
За прошедшие сутки 245 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.