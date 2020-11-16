УП: Грузия объявила сыр сулугуни своим культурным наследием

Сыр сулугуни в Грузии получил статус памятника нематериального культурного наследия. Как передаёт «Украинская правда», в 2016 году правительство Грузии оформило патент на сулугуни и ещё несколько блюд грузинской кухни. Это значит, что сыр под названием «сулугуни» может быть изготовлен только на территории Грузии с соблюдением рецептуры, технологического процесса, и должен соответствовать определённым критериям качества.
Сыр сулугуни в Грузии получил статус памятника нематериального культурного наследия. Как пишет «Украинская правда», соответствующий приказ подписал генеральный директор Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоз Антидзе.
«Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия — традиции сулугуни в Грузии», — сказано в приказе, который вступил в силу 11 ноября.
Сулугуни — сорт сыра из региона Самегрело. Он производится только из натуральных ингредиентов: коровьего или буйволиного молока. Содержание жира в сулугуни в среднем составляет 45%.
В 2016 году правительство Грузии оформило патент на сулугуни и ещё несколько блюд грузинской кухни. Это значит, что сыр под названием «сулугуни» может быть изготовлен только на территории Грузии с соблюдением рецептуры, технологического процесса, и должен соответствовать определённым критериям качества.
На сегодняшний день в Грузии официально зарегистрировано 14 видов сыра. Тем же приказом Николоз Антидзе объявил памятником нематериального культурного наследия традиционную аджарскую вышивку.
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