NewsOne: неизвестные угрожают венграм Закарпатской области Украины

Сотрудники венгерского консульства в Закарпатской области Украины обратились в полицию в связи с получением писем с угрозами в адрес дипломатов и украинцев венгерского происхождения. Как передаёт NewsOne, правоохранительные органы проводят расследование, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники консульства Венгрии в Берегово Закарпатской области Украины получили письма с угрозами в связи с приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Как передаёт NewsOne, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в регионе.
«27 января в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинцам венгерского происхождения», — говорится в сообщении.
По словам правоохранителей, следователи проводят расследование по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединённое с угрозами. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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