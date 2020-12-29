Корреспондент: украинский суд арестовал имущество главы Партии венгров Украины

16:08
Врач дала советы, как предотвратить алкогольное отравление
Эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как снизить симптомы алкогольной интоксикации после праздничного застолья.
16:08
Эксперт дал прогноз по рынку углеводородов
Историк-американист Александр Петров дал прогноз по рынку углеводородов.
16:07
Врач рассказала, как избежать ожирения
Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как решать проблему лишнего веса.
16:07
Зюганов рассказал о значении Нового года
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о значении Нового года.
16:07
В Новокузнецке волонтёры помогают пожилым в подготовке к Новому году
В Новокузнецке волонтёры помогают пожилым жителям купить продукты к Новому году, передаёт ОТР.
16:06
Терешкова рассказала о планах на Новый год
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова рассказала о планах на Новый год.
16:06
В музее «Новый Иерусалим» открылась выставка«Небесная мастерская»
В День народных промыслов, 29 декабря, в «Новом Иерусалиме» открылась выставка «Небесная мастерская», посвящённая промыслам народов России.
16:06
Роскачество отчиталось о проверке крабовых палочек
Специалисты Роскачества отчитались о проверке крабовых палочек.
16:04
В Самаре заготовили плазму с антителами к COVID-19 для лечения больных
На Самарской областной станции переливания крови подготовили 142 дозы плазмы с антителами к коронавирусной инфекции для дальнейшего использования в лечении пациентов с COVID-19.
16:01
Александр Васильев назвал Пьера Кардена великим творцом моды
Историк моды Александр Васильев прокомментировал сообщение о смерти модельера Пьера Кардена.
16:01
Ковальчук рассказал, когда проведёт первый матч за «Авангард»
Российский форвард Илья Ковальчук рассказал, когда планирует провести первый матч за омский хоккейный клуб «Авангард».
15:58
Госпитализированная Алиса Фрейндлих находится в тяжёлом состоянии
Актриса Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в больнице.
15:57
В Германии назвали число вакцинировавшихся от коронавируса
Институт Роберта Коха рассказал, сколько жителей Германии получили первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
15:55
Глава IIHF приедет в Минск для обсуждения вопроса ЧМ-2021 после 7 января
Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о своём предстоящем визите в Минск для встречи с властями Белоруссии и руководством оргкомитета чемпионата мира 2021 года.
15:49
МЧС предупредило об усилении ветра и гололедице в Москве
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение об усилении ветра с порывами до 12—15 м/с и гололедице в столице.
15:48
«Атлетико» объявил об уходе Косты
Мадридский футбольный клуб «Атлетико» объявил об уходе из команды испанского нападающего Диего Косты.
15:41
Британия и Турция подписали торговое соглашение
Великобритания и Турция подписали соглашение о свободной торговле.
15:40
Экс-футболист ЦСКА удивлён уходом Овчинникова и Онопко из клуба
Бывший защитник московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение об уходе из тренерского штаба команды Сергея Овчинникова и Виктора Онопко.
15:33
Пять человек пострадали в результате ДТП в Кировской области
Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Кировской области.
15:33
Посол Португалии в России рассказал о сотрудничестве двух стран
Чрезвычайный и полномочный посол Португалии в России Паулу Визеу Пинейру рассказал о сотрудничестве двух стран.
15:30
СК просит об аресте бывшего схимонаха Сергия
Басманный суд Москвы получил ходатайство Следственного комитета об аресте отлучённого от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
15:30
В США за сутки выявили более 168 тысяч случаев коронавируса
В США число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за прошедшие сутки на 168 817.
15:25
Эксперты заявили о росте интереса россиян к покупке недвижимости ради ВНЖ в 2020 году
В течение 2020 года выросло число запросов на покупку зарубежной недвижимости под приобретение вида на жительство или гражданства, заявила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.
15:21
СМИ: Месси может продолжить карьеру в MLS
Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может продолжить карьеру в клубе североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами».
15:19
Лавров оценил перспективы отношений России и США при Байдене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил перспективы отношений Москвы и Вашингтона при новом президенте США Джозефе Байдене.
15:19
В Белоруссии рассказали об экономии благодаря БелАЭС
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о том, как Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) поможет сэкономить деньги.
15:17
Дмитрий Крымов рассказал о режиссуре в театре
Режиссёр Дмитрий Крымов рассказал о работе в театре.
15:17
В Кировской области возросло число тяжёлых пациентов с коронавирусом
В Кировской области наблюдается увеличение числа пациентов с коронавирусом в тяжёлом состоянии, сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.
15:17
В Ижевске ожидается похолодание до -23 °С
В последние дни года в Ижевске ожидается похолодание до -23 °С.
15:10
Ковальчук: двери в НХЛ я не закрывал, но в моём возрасте нельзя делать такой большой перерыв
Российский форвард Илья Ковальчук объяснил, почему решил подписать контракт с омским хоккейным клубом «Авангард».
15:09
Путин прокомментировал вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
Российский президент Владимир Путин согласился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым в том, что необходимо внимательно рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.
15:07
В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией
В Ассоциации туроператоров России прокомментировали ситуацию с Турцией.
15:05
В Аргентине началась вакцинация российским «Спутником V»
Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Аргентине.
15:03
Ковальчук стал вторым капитаном «Авангарда»
Пресс-служба омского хоккейного клуба «Авангард» сообщила, что российский нападающий Илья Ковальчук назначен вторым капитаном команды.
15:02
Лавров прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Договором по открытому небу.
14:59
Умер модельер Пьер Карден
Французский модельер Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет.
14:59
В Симферополе рассказали о помощи военных медиков
Личный состав мобильного госпиталя, развёрнутого в Симферополе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, начал оказывать помощь пациентам в Симферопольской городской клинической больнице №7.
14:57
Из Петербурга в Тихвин запустили скоростную электричку «Ласточка»
Скоростная электричка «Ласточка» впервые проехала по маршруту из Санкт-Петербурга в Тихвин.
14:57
На базе роддома в Омской области открылся стационар для пациентов с COVID-19
На базе Исилькульской ЦРБ в Омской области открылся стационар для пациентов с COVID-19.
14:55
Лавров оценил перспективы продления ДСНВ при новой администрации США
Глава МИД России Сергей Лавров оценил перспективы продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) при новой администрации США во главе с избранным американским президентом Джо Байденом.
14:54
Белоруссия высказалась о договоре с Россией по поставкам нефти и газа
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прокомментировал договорённости с Россией по поставкам нефти и газа в 2021 году.
14:53
В Карелии прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Карелии выявили 369 случаев инфицирования COVID-19, заявили в оперативном штабе.
14:44
Врач рассказал, как избежать травм на горнолыжном курорте
Главный врач первой профессиональной сети ортопедических салонов Артём Николаев рассказал, как минимизировать риск получения травм на горнолыжных склонах.
14:43
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки в Тверской области зафиксировали 237 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 202 человека.
14:42
Польховский — о победе Елисеева и Павловой на Рождественской гонке: деньги здесь стоят на втором плане
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал победу россиян Евгении Павловой и Матвея Елисеева в Рождественской гонке, являющейся коммерческим турниром.
14:37
В Петербурге на COVID-19 проверили более 33 тысяч человек за сутки
В Санкт-Петербурге на COVID-19 проверили более 33 тыс. человек за сутки, заявили в городском оперштабе.
14:35
Чубайс рассказал о разговоре с Путиным перед своим уходом из «Роснано»
Анатолий Чубайс, назначенный специальным представителем президента по связям с международными организациями, рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным перед своим уходом с поста главы «Роснано».
14:33
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 на территории Хорватии.
14:33
В МЧС Калининградской области для поиска людей начали использовать беспилотники
В МЧС Калининградской области начали использовать беспилотники для поиска людей, контроля ледовой обстановки и уровня воды в реках, а также анализа ситуации с очагами пожаров.
14:32
В Кировской области сотрудник УФСИН спас женщину с ребёнком от собаки
В Кировской области начальник автомобильного отдела УФСИН России по региону Максим Керюшенков спас женщину с полуторагодовалым ребёнком от агрессивной собаки.