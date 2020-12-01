Корреспондент: западноукраинские депутаты приняли присягу под гимн Венгрии

В День достоинства и свободы после принятия присяги депутаты и глава Сюртовской объединённой территориальной общины Закарпатской области Украины спели гимн Венгрии. Как передаёт «Корреспондент», местные правоохранительные органы пока не отреагировали на этот инцидент.
Депутаты и глава Сюртовской объединённой территориальной общины Закарпатской области Украины после принятия присяги в День достоинства и свободы спели гимн Венгрии. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщили местные СМИ и обнародовали в Facebook соответствующее видео.
«В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?» — указано в сообщении.
В посте отмечается, что правоохранительные органы пока не отреагировали на этот инцидент.
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