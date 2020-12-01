Корреспондент: западноукраинские депутаты приняли присягу под гимн Венгрии

В День достоинства и свободы после принятия присяги депутаты и глава Сюртовской объединённой территориальной общины Закарпатской области Украины спели гимн Венгрии. Как передаёт «Корреспондент», местные правоохранительные органы пока не отреагировали на этот инцидент.

Депутаты и глава Сюртовской объединённой территориальной общины Закарпатской области Украины после принятия присяги в День достоинства и свободы спели гимн Венгрии. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщили местные СМИ и обнародовали в Facebook соответствующее видео.

«В День достоинства и свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству?» — указано в сообщении.

В посте отмечается, что правоохранительные органы пока не отреагировали на этот инцидент.

Как напоминает издание, ранее СБУ провела обыски в обществе венгров Закарпатья, в результате чего обнаружила ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую Большую Венгрию и создание этнической автономии в регионе.

В связи с этим Будапешт вызвал посла Украины в Венгрии Любовь Непоп и заявил, что будет жаловаться в НАТО на действия Киева относительно закарпатских венгров.