УП: венгерские депутаты обвинили Киев в разжигании гражданской войны в Закарпатье

Венгерские депутаты Европейского парламента подвергли критике обыски в организациях венгерской общины украинского Закарпатья представителями СБУ. Как пишет «Украинская правда», политики обвинили Украину в том, что она создаёт в регионе ситуацию гражданской войны, поскольку обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Как сообщает «Украинская правда», об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии «Фидес» и венгерской Христианско-демократической народной партии.

«Украинская власть создаёт в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооружённых сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», — говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.

Депутаты заявляют, что обыски были политически мотивированными и направленными на запугивание и давление.

Они считают, что «скоординированные рейдерские действия против законных организаций венгерского меньшинства» напоминают «методы сталинской тоталитарной системы».

Депутаты называют такие действия неприемлемыми в государстве, где действует верховенство права.

«В стране, ассоциированной с ЕС, которая неоднократно заявляла о своём намерении интегрироваться в Европейский союз и НАТО, такие события являются недопустимыми, поэтому мы выступаем с инициативой в Европейском парламенте, чтобы включить это беспрецедентное нарушение в повестку дня декабрьского пленарного заседания», — заявили они.

Депутаты утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. В частности, они вспомнили о принятии законов «Об образовании» и «О языке» как пример нарушения прав национального меньшинства, которые «могут иметь серьёзные последствия».

Как напоминает издание, 30 ноября СБУ провела обыски в организациях венгерской общины Закарпатья и у одного из её лидеров, фактически обвинив их в поддержке сепаратизма. Будапешт сразу отреагировал, заявив протест МИД Украины и вызвав посла Украины в Венгрии.