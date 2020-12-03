УП: венгерские депутаты обвинили Киев в разжигании гражданской войны в Закарпатье
Депутаты Европейского парламента от правящей партии Венгрии увидели в событиях в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Как сообщает «Украинская правда», об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента от партии «Фидес» и венгерской Христианско-демократической народной партии.
«Украинская власть создаёт в Закарпатье ситуацию гражданской войны. Мы считаем это позорным и глубоко осуждаем применение вооружённых сил украинской властью против лидеров и организаций венгерской общины в Закарпатье», — говорится в заявлении, которое является реакцией на проводимые обыски СБУ.
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