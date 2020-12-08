112: в ЕС не отреагировали на притеснения венгерского меньшинства на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос о нападках на венгерское нацменьшинство на Украине на заседании Совета Европейского союза. Однако, как передаёт 112 Украина», никто из европейских коллег не поддержал данное обсуждение.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пытался поднять вопрос венгерского нацменьшинства на Украине на заседании Совета Европейского союза. Однако, как пишет «112 Украина», никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.
«Сегодня министр иностранных дел Венгрии поднял вопрос о венгерском меньшинстве на Украине на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Никто на этот вопрос не отреагировал», — написал на своей странице в Twitter журналист Рикард Йозвяк.
Как напоминает портал, в начале декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попросил главу ОБСЕ направить в Закарпатье миссию для расследования нарушений прав венгерской общины
В конце ноября Служба безопасности Украины проводила обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье Василия Брензовича. 1 декабря стало известно, что сотрудники СБУ проверяли информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской общины, часть которых во время принятия присяги исполнила национальный гимн Венгрии.
Позже в соцсетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина в маске с красно-чёрным флагом и символикой организации «Правый сектор»* угрожает венгерским украинцам и их детям. По этому факту полиция открыла уголовное производство.
Глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинское государство будет жёстко преследовать нацистов и экстремистов, которые под видом патриотов угрожают украинцам венгерского происхождения.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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