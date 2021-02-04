NewsOne: на карте Украины появится свой Нью-Йорк

18:34
Ягудин о судейском скандале на юниорском ЧР по фигурному катанию: усомнился в своей адекватности
Олимпийский чемпион и комментатор Алексей Ягудин высказался о судейском скандале вокруг оценок Егора Рухина, который разгорелся на юниорском чемпионате России.
18:28
На юниорском чемпионате России по фигурному катанию произошёл скандал из-за неправильной оценки
На юниорском чемпионате России по фигурному катанию во время произвольной программы в соревновании мужчин произошёл скандал из-за оценки Егора Рухина.
18:23
РПЛ выступила с официальным заявлением по ситуации с «Тамбовом»
Российская премьер-лиги (РПЛ) выступила с официальным заявлением по ситуации с футбольным клубом «Тамбов», который оказался в трудном финансовом положении.
18:22
Путин утвердил показатели эффективности работы губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов и органов исполнительной власти регионов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
18:15
«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в контрольном матче
Московский «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в контрольном матче на сборе в Испании.
18:15
Собянин заявил о постоянном улучшении ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр города Сергей Собянин.
18:13
Польша в феврале получит 1 млн доз вакцины AstraZeneca
Польша в феврале получит вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и использует её для вакцинации учителей.
18:07
Роспотребнадзор не фиксирует случаев бразильского штамма COVID-19 в России
Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заболевания штаммами коронавируса, которые ранее обнаружили в Бразилии и Южной Африке.
18:04
Акатьева победила на юниорском чемпионате России по фигурному катанию
Софья Акатьева одержала победу в женском одиночном катании на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
17:55
Оппозиция на Украине объявила о начале процедуры импичмента Зеленского
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры импичмента президента страны Владимира Зеленского. Соответствующая резолюция была принята на съезде партии.
17:50
Глава CNN Джефф Цукер намерен уйти в отставку
Президент американской телекомпании CNN Джефф Цукер намерен уйти в отставку в конце года.
17:47
Президент «Урала»: не понимаю, почему другие клубы должны помогать «Тамбову»
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение о ситуации вокруг сложного финансового положения «Тамбова».
17:36
Премьер-министры России и Казахстана провели переговоры
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и председатель правительства России Михаил Мишустин провели переговоры в Алма-Ате.
17:35
Мишустин выразил надежду на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам
Россия рассчитывает на сотрудничество с Узбекистаном по вакцинам от коронавируса, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
17:34
Клубы РПЛ готовы отдать игроков «Тамбову»
Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы отдать футболистов в аренду испытывающему серьёзные финансовые трудности «Тамбову», чтобы команда могла доиграть сезон.
17:29
В Сербии за сутки коронавирусом инфицировались 1863 человека
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Сербии за сутки составило 1863.
17:29
В Мытищах появился постоянный пункт вакцинации
Постоянный пункт вакцинации от коронавируса появился в торговом центре 4Daily в Мытищах.
17:28
Посещение Исторического музея 9 февраля в Москве будет бесплатным
Посещение постоянных экспозиций Государственного исторического музея (ГИМ) и Музея Отечественной войны 1812 года 9 февраля в Москве будет бесплатным.
17:24
Диетолог рассказал, вредно ли есть перед сном
Врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко рассказал, вредно ли есть перед сном.
17:23
Прядкин рассказал, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию с «Тамбовом»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, чувствует ли он личную ответственность за ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Тамбов», оставшийся без бюджетного финансирования.
17:22
Эксперт прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки
Директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов прокомментировал ситуацию с программой льготной ипотеки.
17:21
В Подмосковье продолжат поддерживать отрасли, пострадавшие в пандемию
В Московской области продолжат поддерживать отрасли, пострадавшие в пандемию.
17:20
Татарстан попал в топ-10 регионов по агрострахованию в 2020 году
Татарстан попал в топ-10 регионов России по объёму страховых премий по подписанным в 2020 году договорам.
17:19
В Москве стали реже пользоваться платными парковками
Платными парковками в Москве в 2020 году воспользовались более 55 млн раз, что на 7% меньше, чем в 2019-м.
17:19
В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению земельных участков многодетным семьям
Ещё 73 многодетные семьи из Московской области получили земельные участки в январе.
17:19
В Курганской области рассказали о темпах выдачи ипотеки в 2020 году
Число новых ипотечных кредитов в Курганской области по итогам 2020 года выросло, заявили в региональном отделении Уральского главного управления Центрального банка.
17:18
В Ростуризме прокомментировали идею легализовать гостевые дома
В Ростуризме поддержали идею закрепить на законодательном уровне правовой статус гостевых домов.
17:17
Эксперты рассказали о продажах электромобилей в Калининградской области в 2020 году
Средняя цена электромобилей в Калининградской области в 2020 году составила 900 тыс. рублей, следует из данных «Авито Авто».
17:17
Психолог рассказала, как сохранять позитивный настрой
Психолог Наталья Панфилова рассказала, как сохранять позитивный настрой.
17:16
Глава РПЛ заявил, что «Тамбов» доиграет сезон
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что лига окажет финансовую помощь футбольному клубу «Тамбов», чтобы дать ему возможность доиграть текущий сезон.
17:13
МИД России призывает к конструктивному взаимодействию с США по СВПД
Россия призывает новую администрацию президента США Джо Байдена проводить конструктивный диалог в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
17:12
В Киеве задержали четырёх протестующих возле здания телеканала «НАШ»
Украинские полицейские задержали четырёх человек во время акции протеста националистов возле здания телеканала «НАШ».
17:05
На Украине заблокировали один из крупнейших фишинговых центров
Правоохранительные органы Украины заблокировали работу фишингового центра, от атак которого пострадали банки 11 стран.
16:55
Хоккеист «Торпедо» забросил две шайбы в меньшинстве в матче КХЛ
Хоккеист «Торпедо» Кирилл Ураков забросил две шайбы в меньшинстве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Витязем» (6:3).
16:50
Захарова назвала примером вопиющей цензуры блокировку Киевом телеканалов
Решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции в отношении телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK является вопиющим примером политической цензуры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
16:50
На Украине призвали перейти на ядерное топливо из США
Исполняющий обязанности главы украинского Минэнерго Юрий Витренко заявил, что Украина должна перейти на ядерное топливо из США вместо российского.
16:48
Правительство не продлит соглашения по стабилизации цен на сахар и масло
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что правительство России пока не видит необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и масло.
16:41
«Матч ТВ»: клуб ФНЛ хочет арендовать футболиста «Локомотива»
Полузащитник московского «Локомотива» Илья Берковский может перейти в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» на правах аренды.
16:37
Путин утвердил штрафы за пропаганду и рекламу веселящего газа
Российский президент Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу так называемого веселящего газа (закиси азота).
16:32
Минобороны опровергло данные о пересечении Ил-76 границы Эстонии
Министерство обороны России опровергло информацию Главного штаба Сил самообороны Эстонии о нарушении российским военно-транспортным самолётом Ил-76 воздушного пространства республики.
16:31
Дюков заявил о возможном проведении матча сборных России и Хорватии в «Лужниках»
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался по поводу проведения матчей на московском стадионе «Лужники».
16:27
В ЦБ России назвали объём международных резервов страны
В Центробанке России рассказали об объёме международных резервов страны.
16:23
Боярский заявил, что не считает предательством переход из «Зенита» в ЦСКА
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию об интересе московского ЦСКА к бывшему форварду сине-бело-голубых Соломону Рондону, который на данный момент выступает за китайский «Далянь Ифан».
16:16
В Хабаровске прокомментировали ситуацию с запасами топлива
Хабаровский нефтеперерабатывающий завод создал месячный запас топлива для бесперебойного обеспечения населения, говорится в заявлении гендиректора Игоря Быстрова.
16:14
В «Векторе» рассказали о сроках сохранения иммунитета от вакцины «ЭпиВакКорона»
Иммунитет после вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона» от коронавируса, вероятно, будет сохраняться в течение года. Об этом заявила и. о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.
16:14
Клубы РПЛ готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) готовы помочь «Тамбову» доиграть сезон.
16:05
Число жертв коронавируса в Африке превысило 92 тысячи
Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 92 тыс.
16:05
«Белавиа» возобновляет полёты в Петербург и Ростов-на-Дону
Белорусская авиакомпания «Белавиа» возобновляет полёты из Минска в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и обратно.
16:04
Во Владимирской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
За сутки во Владимирской области выявили 149 случаев COVID-19.
16:02
Фитнес-тренер рассказал, как привести себя в форму после зимы
Фитнес-тренер Никита Воробьёв рассказал, как привести себя в форму после зимы.