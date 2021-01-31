Independent: на пляже Уэльса четырёхлетняя девочка обнаружила след динозавра

Во время прогулки по пляжу Уэльса четырёхлетняя Лили Уайлдер заметила отпечаток ноги динозавра, пишет The Independent. Отлично сохранившийся след уже перевезли в Национальный музей, где с его помощью учёные надеются лучше изучить способы передвижения животного, умершего около 220 млн лет назад.
Четырёхлетняя Лили Уайлдер обнаружила отпечаток ноги динозавра на пляже Уэльса, сообщает The Independent. Учёные надеются, что след, которому 220 млн лет, поможет им лучше узнать о способах передвижения этих вымерших животных.
Как рассказала британской газете мать девочки, Лили и её отец Ричард прогуливались в бухте Бендрикс около города Барри. Дочка привлекла его внимание к отпечатку, а Ричард сделал фотографию и показал жене. Он думал, «что это слишком хорошо, чтобы быть правдой», однако его жена связалась с экспертами, которые сразу же заняли следом динозавра.
В статье отмечается, что ранее в бухте Бендрикс находили образцы, которые учёные относят скорее к следам похожих на крокодилов рептилий, чем динозавров. Невозможно точно установить, какой динозавр оставил найденный Лили отпечаток длиной 10 см. Специалисты склоняются к мнению, что он принадлежит «небольшомуживотному» высотой в 75 см, которое ходило на двух задних ногах и питалось мелкой добычей или насекомыми.
Сотрудница Национального музея Уэльса Синди Хоуэллс назвала обнаруженный Лили след «лучшим образцом, который когда-либо находили на этом пляже». Экспертам пришлось получить специальное разрешение в Департаменте природных ресурсов Уэльса, чтобы на этой неделе извлечь окаменелость и отправить в музей Кардиффа. В официальном заявлении музея подчёркивается, что отпечаток отлично сохранился: на нём чётко видны подушечки и даже следы когтей. Это может помочь учёным больше узнать о том, как на самом деле выглядели ноги этих динозавров, пишет The Independent.
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