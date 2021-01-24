FAZ: «турецкий Хатико» — собака, ждавшая хозяина у дверей больницы почти неделю, стала знаменитостью
В турецком городе Трабзон эта маленькая белая собачка стала уже чем-то вроде знаменитости. Маленькую собаку смешанной породы зовут Бонджук, что переводится как «бусинка». Она ждала хозяина у дверей больницы почти неделю. Ему пришлось проходить лечение от эмболии сосудов головного мозга. Собака приходила каждый день и проявляла большую настойчивость, утверждает охранник.
Ссылки по теме
-
NYT: а вдруг древнее пророчество — исчезновение королевы воронов из Тауэра встревожило британцев
-
Euronews: спасающие людей защитные маски несут смерть животным в дикой природе
-
CNN: заразились от человека — у горилл в зоопарке впервые обнаружили коронавирус
-
Euronews: в Великобритании начали активно воровать собак из-за пандемии