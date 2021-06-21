Das Erste: калий, нефть и банки — ЕС увеличивает давление на Белоруссию через новые санкции

Министры иностранных дел Евросоюза сегодня решили повысить давление на Белоруссию, отмечает немецкий телеканал Das Erste. ЕС хочет доставить Минску финансовые неприятности и ввести санкции в отношении важнейших отраслей промышленности — теперь в Европе больше не будет белорусского калия, нефти и нефтепродуктов, а европейские банки не смогут давать стране ссуды.

С президентских выборов в прошлом августе властитель Лукашенко всё более авторитарно управляет Белоруссией. В ходе протестов были убитые и раненные. Недавно рейсовый самолёт был вынужден совершить внеплановую посадку в Минске, а живущий в ссылке оппозиционер был заключён под стражу. Уже вскоре после этого ЕС объявил санкции против властей в Минске. Сегодня министры иностранных дел ЕС ещё раз увеличили давление.

В Белоруссии их нельзя не заметить — отвалы пород калия. Добываемые вещества всё скудеют, но химическая промышленность считается богатством страны. Обороты от неё составляют миллиарды. Именно в этом аспекте ЕС сейчас хочет доставить финансовые неприятности властвующему Лукашенко. Больше никакого калия из Белоруссии — одна из принятых сегодня санкций.

ЖАН АССЕЛЬБОРН, министр иностранных дел Люксембурга: Я думаю, это санкции, которые причинят неудобства. И, я надеюсь, такие неудобства, что этот режим испытает кризис.

ЕС нацелился на семь отраслей. Важнейшие из них, наряду с калийной промышленностью, это энергетика страны — больше не будет никакой нефти и нефтепродуктов из Белоруссии. Банки из ЕС тоже получили предписания: они больше не могут ссужать стране денежные средства. Как раз по поводу последнего пункта велись долгие споры. Австрия опасалась убытков, потому что её Raiffeisenbank активно работает в Белоруссии.

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Это действительно большое достижение, что нам за последние дни удалось позаботиться о том, чтобы каждый внёс свой вклад, — и это несмотря на то, что собственная экономика или собственная финансовая сфера при этом тоже сильно пострадают.

Вопрос теперь в том, как отреагирует Белоруссия на растущее давление.

ГАБРИЛИУС ЛАНДСБЕРГИС, министр иностранных дел Литвы: Нам известно, что белорусское правительство активно помогает беженцам из Турции и Эмиратов попасть в Минск. Потом они привозятся к нашим границам.

Однако ЕС должен сохранять твёрдость, считает она — Светлана Тихановская, лидер оппозиции в Белоруссии сегодня посетила Люксембург в качестве гостя.

Дата выхода в эфир 21 июня 2021 года.