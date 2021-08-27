Вице-премьер Польши: Россия не сможет больше шантажировать нас «Северным потоком —2»

Хотя из стран Центральной Европы Польша меньше всего рискует пострадать от какого-либо вида газового шантажа со стороны России, тем не менее решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, ущемляющее «свободу» «Северного потока—2» польский вице-премьер Яцек Сащин считает успехом также и его страны. В беседе TVP Info он констатировал, что вердикт не в пользу российского газопровода в некоторой степени обеспечил энергетическую безопасность стран региона, которые живут в страхе того, что в один прекрасный день Москва перекроет кран с газом или назовёт за него баснословную цену.

Накануне Высший земельный суд Дюссельдорфа постановил, что введенные Евросоюзом правила для газового рынка применимы и к российскому газопроводу «Северный поток—2». Компания Nord Stream 2 AG пыталась обжаловать отказ властей Германии освободить проект от норм третьей газовой директивы ЕС. На практике это означает, что россияне не смогут использовать находящийся уже на финальной стадии строительства газопровод «Северный поток — 2» в качестве средства газового шантажа в отношении стран Центральной Европы. Более того, российская сторона впредь не сможет диктовать цены на газ, от чего уже в своё время пострадала Польша, сказал TVP Info польской вице-премьер Яцек Сащин.

В беседе он напомнил, что польская газовая компания PGNiG также поспособствовала такому исходу судебного дела. «Этот успех был достигнут благодаря тому, что именно PGNiG присоединилась к этому делу, которое было на рассмотрении суда в Дюссельдорфе. Газопровод будет подпадать под нормы европейского законодательства, следовательно и распространяться на торговлю газом, который будет поступать в Европу по «Северному потоку—2», — объяснил Сащин.

Вице-премьер также отметил, что именно Польша меньше всего может пострадать от какого-либо газового шантажа со стороны России. «В последние годы мы создали альтернативные источники поставок газа в Польшу. Однако есть и такие страны, как Литва и Украина, которые все ещё боятся, что россияне перекроют кран или установят огромные, нерыночные цены на газ», — добавил он. Сащин также уверен, что последнее постановление суда в некой степени обеспечило энергетическую безопасность как Польши, так и соседних стран.