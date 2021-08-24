Глава OMV: Европе нужен газ, поэтому экономический союз с Россией неизбежен

Европа не может позволить себе по идеологическим причинам отказаться от водорода, получаемого из природного газа, считает глава австрийской энергетической корпорации OMV и президент российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле. В своей статье, опубликованной немецкой газетой Frankfurter Allgemeine, он пишет о том, что все пути ведут к союзу с такими поставляющими газ странами, как Россия, а потому антироссийские санкции необходимо отменить.

«Экономический подъём в Европе — это нежный цветочек», и, чтобы энергия роста не иссякла, необходимы надёжные цепочки поставок, отмечает глава австрийской энергетической корпорации OMV и президент российско-германской внешнеторговой палаты Райнер Зеле. Особенно это касается снабжения сырьём, потому что быстро растущий спрос на него сейчас приводит к дефициту и повышению цен, пишет он в статье, опубликованной в немецкой газете Frankfurter Allgemeine.

Наряду с непредсказуемым развитием пандемии коронавируса экономическому росту угрожают, в первую очередь, три фактора: инфляция, повышение налогов и заявленные сборы за выбросы углекислого газа. Чтобы гарантировать надёжный рост экономики, Зеле предлагает три стратегических ответа: более широкое открытие рынков, больше надёжности в сфере снабжения и больше постоянства в энергетическом секторе.

Германия как крупнейший экспортёр в Европе должна распознать потенциал роста, который кроется в сотрудничестве с Россией, настаивает глава OMV. «Как президент германо-российской внешнеторговой палаты, которая более чем с 1000 участников является крупнейшим иностранным экономическим объединением в России, я выступаю за то, чтобы пересмотреть санкции в отношении России», — пишет Райнер Зеле.

По его словам, такого мнения придерживается не он один: за это выступают 92% предприятий, которые входят во внешнеторговую палату. Поэтому санкции следует «шаг за шагом или, что лучше всего, полностью отменить». Однако для сближения необходимы два партнёра. Россия должна ясно показать, что она инициирует ослабление напряжённости в конфликте на востоке Украины, — только тогда санкции, наконец, можно будет отменить, убеждён Зеле.

В вопросах надёжности снабжения на фоне климатических и политических целей ЕС он выступает за то, чтобы сконцентрировать собственные силы в Европе. Даже если Еврокомиссия постоянно обделяет инвестициями добычу нефти и газа, предприятия и граждане в ближайшие годы по-прежнему будут сильно зависеть от ископаемого топливного сырья. Существующий транспортный парк Европы сейчас, по большей части, ездит на бензине и дизеле. Европейская промышленность также зависима от надёжного энергоснабжения нефтью и газом.

«Поэтому завершение строительства балтийского газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию — важная веха для надёжности энергоснабжения в Европе», — подчёркивает президент российско-германской внешнеторговой палаты. При этом речь не идёт о создании транзитных монополий в будущем. Напротив, «Северный поток — 2» способствует диверсификации энергоснабжения. Разумеется, и газопровод, ведущий в Западную Европу через Украину, должен быть сохранён и обновлён, уверяет Зеле.

«Сейчас мы видим на рынке газа высокие цены и пустые хранилища. Низкие объёмы запасов связаны не только с суровой зимой. За них в большей степени несут ответственность небольшие объёмы сжиженного газа и сократившиеся объёмы импорта из России в связи с тем, что на конденсаторной установке на севере Сибири возникли технические трудности. Если бы введение «Северного потока — 2» в эксплуатацию уже состоялось, а не откладывалось бы по политическим причинам, этой проблемы с поставками не возникло бы», — пишет Райнер Зеле на страницах Frankfurter Allgemeine.

Европа права, когда делает ставку на возобновляемые источники энергии, такие, как водород, продолжает он. Однако было бы узколобо думать, что из всех возобновляемых источников энергии окружающей среде не вредит только водород. «Если мы хотим достичь надёжного и постоянного энергоснабжения, мы зависимы от водорода из природного газа с подземными резервуарами углекислого газа», — считает руководитель австрийской энергетической компании OMV.

К его сожалению, ЕС сам устанавливает для себя искусственные ограничения, запрещая подземные хранилища для углекислого газа почти во всех входящих в него странах, включая Германию и Австрию. По этому поводу Зеле процитировал русского писателя Николая Гоголя: «Простодушная толпа без рассуждения кидается на блестящее». Хранение диоксида углерода в подземных резервуарах может быстро и сравнительно дёшево сократить выбросы углекислого газа в Европе. «Мы должны воспользоваться этой возможностью», — призывает Райнер Зеле.

«Европа не может позволить себе по идеологическим причинам отказаться от водорода, получаемого из ископаемых источников энергии, если мы не хотим поставить под угрозу экономический рост и стремимся достичь целей нашей климатической политики, — подчёркивает он. — Поэтому я предлагаю заключить водородный союз с Россией». По словам Зеле, у Европы есть технологии, а у России — месторождения газа. Такое распределение задач уже доказало свою успешность в прошлом. Германо-российская внешнеторговая палата готова внести свой вклад и уже провела для этого подготовительные работы.

Инициативная группа внешнеторговой палаты помогает сотрудничеству немецких и российских компаний в поисках пилотного проекта по водороду. Если такие проекты удастся реализовать в скором времени, появится шанс «продолжить стратегическое партнёрство обеих стран в энергетике на десятилетия».

Фокус на экологичной водородной энергии желателен, но осуществить его в среднесрочной перспективе не удастся, отмечает Зеле в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Он убеждён, что Европе нужен водород, получаемый из любого сырья.

«Нам необходимо сырьевое партнёрство ЕС с Россией, чтобы рост промышленности оставался устойчивым. Не будем обманывать себя: возобновляемой электроэнергии будет недостаточно для производства в обозримом будущем необходимого количества экологически чистого водорода для промышленности ЕС по конкурентоспособным ценам. Поэтому союза с такими газовыми странами, как Россия, не миновать. Российские месторождения находятся в непосредственной близости от европейских рынков сбыта. Это большое преимущество мы должны использовать для нашего дальнейшего экономического подъёма», — заключает Райнер Зеле.