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Hill: Госдеп США объявил о новых санкциях в связи с «Северным потоком — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении санкций против двух юридических лиц и одного судна, которые связаны со строительством газопровода «Северный поток — 2», передаёт The Hill. В Госдепе также подчеркнули, что продолжают работать с партнёрами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и восточноевропейских стран в составе НАТО и ЕС.
Hill: Госдеп США объявил о новых санкциях в связи с «Северным потоком — 2»
Reuters

В администрации президента США Джо Байдена сообщили о введении санкций против компаний и судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток — 2», сообщает The Hill. 

Государственный департамент в пятницу представил в конгресс отчёт о новых санкциях в соответствии с «Законом о защите энергетической безопасности Европы». Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, в отчёте говорится о введении мер, которые предполагают блокировку активов в Соединённых Штатах и запрет на проведение банковских операций, против двух юридических лиц и одного судна.
 
По словам Блинкена, отчёт соответствует позиции США, которые «неизменно выступают против трубопровода «Северный поток — 2», а также неизменно соблюдают «Закон о защите энергетической безопасности Европы».
  
В Госдепе отметили, что всего ограничительные меры за участие в строительстве трубопровода наложены на семь человек и 16 организаций. Однако, как напоминает The Hill, в мае администрация Байдена решила отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство газопровода, и её главного операционного директора, что было воспринято в качестве уступки Германии.
 
«Несмотря на то что администрация продолжает выступать против трубопровода «Северный поток — 2», в том числе с помощью санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнёрами, чтобы снизить риски для Украины и восточноевропейских стран в составе НАТО и ЕС, связанные с трубопроводом, давая отпор злонамеренным действиям России, в том числе в сфере энергетики», — сказано в заявлении госсекретаря.
 
Кроме того, в пятницу администрация президента также объявила о введении дополнительных санкций в связи с отравлением блогера Алексея Навального, ответственность за которое в Вашингтоне возлагают на российские спецслужбы.
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Hill США Северная Америка
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