Bloomberg: после решения суда в Дюссельдорфе «Северный поток — 2» рискует столкнуться с задержками

Суд Дюссельдорфа отклонил запрос на освобождение «Северного потока — 2» от норм Европейского Союза, требующих, чтобы производители газа были юридически отделены от предприятий, которые транспортируют топливо, пишет Bloomberg. Это решение, как отмечает издание, может привести к задержкам в рамках трубопроводного проекта и рискует вызвать проблемы со снабжением Европы столь необходимым голубым топливом.
Трубопроводный проект принадлежащей «Газпрому» компании Nord Stream 2 AG рискует столкнуться с задержками после проигранного в Германии суда, пишет Bloomberg.
Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил запрос на освобождение «Северного потока — 2» от норм Европейского Союза, требующих, чтобы производители газа были юридически отделены от предприятий, которые транспортируют топливо.
Проект, который должен удвоить пропускную способность существующего подводного трубопровода, связывающего российские газовые месторождения с Европой, в течение нескольких лет был основным источником трений в трансатлантических отношениях. США заявили, что этот газопровод может дать России новые рычаги влияния на Европу, и ввели против него санкции.
Однако затем администрация Джо Байдена смягчила позицию Вашингтона, заключив в прошлом месяце соглашение с Германией, чтобы положить конец давнему расколу с Берлином из-за трубопровода.
Как отмечает издание, Европа сейчас столкнулась с проблемой недостаточного количества поставок газа, при этом в настоящий момент запасы для этого времени года находятся на самом низком уровне за более чем 10 лет. В результате рынок стал нестабильным: цены падали при любых признаках, намекавших на начало работы «Северного потока — 2», и росли на сообщениях о сокращении поставок.
Ранее в этом месяце «Газпром» заявил, что по «Северному потоку – 2» в этом году в Европу может быть доставлено 5,6 млрд кубометров природного газа.
И хотя решение суда Дюссельдорфа было ожидаемым, некоторые трейдеры теперь убеждены в том, что оно может привести к задержкам с поставками в Европу столь необходимого голубого топлива, пишет Bloomberg.
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