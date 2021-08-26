Bloomberg: после решения суда в Дюссельдорфе «Северный поток — 2» рискует столкнуться с задержками

16:40 Аршавин по болезни пропустит церемонию жеребьёвки Лиги чемпионов Бывший форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин принял решение не участвовать в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА из-за проблем со здоровьем.

16:40 На Украине заявили, что страна нуждается в продлении транзита российского газа на 15 лет Киеву нужен транзит российского газа после 2024 года, договор об этом желательно продлить не дожидаясь истечения контракта хотя бы на следующие 15 лет, заявил директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

16:38 Никитин назвал контролируемой ситуацию с пожарами на границе с Мордовией Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным сообщил, что ситуация с лесными пожарами на границе Мордовии и Нижегородской области непростая, но взята под контроль.

16:33 Шойгу рассказал о переоснащении Северного флота Министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на коллегии военного ведомства, рассказал о переоснащении Северного флота.

16:27 Макгрегор прокомментировал список самых зрелищных бойцов UFC по версии Кормье Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на список самых зрелищных бойцов UFC от прославленного спортсмена Дэниела Кормье, выступавшего в смешанных единоборствах.

16:25 Испанская Примера не отпустит южноамериканских футболистов на международные матчи Клубы испанской Примеры не отпустят южноамериканских игроков на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

16:24 Google оплатила только 3,5 млн из 32,5 млн рублей наложенных на неё в 2021 году штрафов Google оплатила только 3,5 млн от 32,5 млн рублей штрафов, наложенных на неё за неисполнение законодательства России, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

16:23 Кинематографисты и IT-компании из России получат субсидии на 500 млн рублей Минэкономразвития России совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) подписали соглашения о предоставлении субсидий кинематографическим организациям и компаниям, занимающимся компьютерными технологиями, в рамках программы адаптации их продукции к зарубежным рынкам. В первую очередь речь о дубляже проектов. На 2021—2024 годы предусмотрено ежегодное финансирование программы в размере 500 млн рублей.

16:21 Шойгу: Минобороны совершенствует систему базирования войск в Арктике Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что министерство развивает в Арктике военную инфраструктуру, которая позволяет эффективно функционировать дислоцированным в этом регионе войскам.

16:20 Условия содержания в СИЗО арестованной по делу о торговле детьми улучшены после публикации RT Врач Юлиана Иванова, арестованная по делу о торговле детьми, переведена из карцера в нормальную камеру. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы, отметив, что улучшение условий содержания произошло после публикации RT.

16:19 Пентагон опроверг данные о завершении эвакуации из Кабула через 36 часов Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что США намерены завершить операцию по эвакуации из Кабула через 36 часов.

16:16 Посол России сообщил о гибели порядка 50 человек в районе аэропорта Кабула В аэропорту Кабула погибли около 50 человек на фоне «бардака», который начался там с момента эвакуации граждан американскими военными, сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире канала «Россия 24».

16:10 В Москве по делу об организации ячейки «Свидетелей Иеговы» задержаны три человека Следователи Главного следственного управления СК России по Москве завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса России (организация деятельности экстремистской организации).

16:05 Евросоюз эвакуировал весь персонал своей миссии из Афганистана Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о завершении эвакуации персонала дипмиссии Евросоюза в Афганистане.

15:57 Более 3 тысяч нелегалов выявлено с начала августа на белорусско-польской границе Более 3 тыс. попыток нелегального перехода границы со стороны Белоруссии зафиксировали пограничники Польши с начала августа этого года.

15:52 Валуев: отмена лимита — это временная история Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы России Николай Валуев прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

15:48 ОНК: сбившая троих детей девушка заявила, что суд по её делу начнётся в сентябре Валерия Башкирова, сбившая в Москве троих детей, заявила посетившим её в СИЗО членам ОНК, что суд над ней начнётся в сентябре. Об этом RT сообщил один из членов комиссии.

15:46 Сервис «СберАвтоподписка» присоединился к программе Минпромторга «Доступная среда» Сервис «СберАвтоподписка», запущенный весной, присоединился к программе Минпромторга «Доступная аренда», которая предполагает субсидирование аванса по лизинговым платежам.

15:45 Выплату в 10 тысяч рублей до конца следующей недели получат почти 31 млн пенсионеров Выплату в 10 тыс. рублей до конца следующей недели на карту получат 30,7 млн пенсионеров, ещё 12,7 млн начнут получать её с 3 сентября.

15:42 Tgcom24: взлетавший из Кабула итальянский самолёт подвергся обстрелу Неизвестные обстреляли итальянский военно-транспортный самолёт C-130 во время его взлёта из аэропорта Кабула.

15:39 Подарочные наборы после вакцинации от COVID-19 получили около 90 тысяч москвичей Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что после прохождения вакцинации от коронавируса подарочные наборы «С заботой о здоровье» получили около 90 тыс. москвичей старшего возраста.

15:32 Россия 25 августа эвакуировала из Афганистана 360 своих граждан Россия 25 августа эвакуировала из Афганистана 360 своих граждан, ещё около 100 остаются на афганской территории, рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

15:30 Жители Москвы могут предложить экспонаты для Музея транспорта Жители столицы могут поучаствовать в подготовке экспозиции Музея транспорта в рамках кампании «Делаем музей вместе». Так, организация принимает предметы, выпущенные в период с конца XIX века до конца XX века, которые связаны с историей метро, трамваев, автобусов, автомобилей и такси.

15:29 Лавров встретился с представителями австрийского бизнеса в Вене Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с ведущими представителями деловых кругов Австрии в Вене.

15:27 Некоторые поликлиники Кубани перешли на круглосуточный режим работы из-за COVID-19 Поликлиники Краснодарского края в 16 муниципалитетах перевели на новый режим работы. Такое решение приняли из-за нагрузки на систему скорой и амбулаторной помощи в связи с коронавирусом.

15:26 Талибы предупредили НАТО о террористической угрозе в аэропорту Кабула Талибы предупредили НАТО о террористической угрозе в аэропорту Кабула, заявил российским журналистам министр информации «Талибана»*. Об этом сообщил в Twitter корреспондент RT Мурад Газдиев.

15:25 Россиянка Бойкова завоевала серебро Паралимпиады в фехтовании Российская фехтовальщица Виктория Бойкова завоевала серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

15:24 В Германии заявили о «конкретной террористической угрозе» в Кабуле Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ситуация в районе кабульского аэропорта стала ещё более опасной.

15:22 Коллега рассказал о характере задержанного по факту убийства девочки в Тюмени Задержанный житель Тюмени Виталий Бережной, который ранее признался в убийстве восьмилетней девочки, на работе вёл себя адекватно. Об этом рассказал его руководитель.

15:18 Убитую в Тюмени школьницу похоронят 28 августа Убитая в Тюмени восьмилетняя Настя Муравьёва будет похоронена 28 августа.

15:10 В Гидрометцентре заявили о возвращении летней погоды к выходным Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что тёплая летняя погода вернётся в Москву и Подмосковье в пятницу, 27 августа, и продлится до конца календарного лета.

15:10 В России могут ограничить число домашних питомцев у владельцев Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов прокомментировал ход разработки в стране нормативно-правовой базы, которая может запретить россиянам заводить дома неограниченное количество питомцев.

15:08 Украинские фигуристы могут пропустить этап юниорского Гран-при в России Украинские фигуристы могут не принять участия в четвёртом этапе юниорской серии Гран-при в Красноярске.

15:05 Песков прокомментировал действие закона об иноагентах Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что закон об иноагентах может быть скорректирован, если правоприменительная практика покажет такую необходимость.

15:00 Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ ситуацию вокруг иранской ядерной сделки Министр иностранных дел России Сергей Лавров и гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

14:59 Пресс-конференция Шварца была прервана из-за пожарной тревоги Предматчевая пресс-конференция главного тренера московского «Динамо» Сандро Шварца была прервана из-за тревоги пожарной сигнализации.

14:57 Джонсон заявил, что времени для эвакуации из Кабула осталось мало Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации людей из Афганистана осталось довольно мало.

14:53 Шварц поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

14:49 В Московской области зафиксировали 726 случаев коронавируса за сутки В Подмосковье в течение суток зарегистрировали 726 случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии — 418 118. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

14:46 Путин заявил, что трагедии в Беслане необходимо уделять особое внимание Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости уделять особое внимание памяти о трагических событиях в Беслане.

14:45 CNN: операция США в Афганистане завершится в течение 36 часов США завершат операцию по эвакуации из Афганистана в течение 36 часов.

14:42 Романцев: Дзюба с Соболевым ещё убедят Карпина вернуть их в сборную Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда московского «Спартака» Александра Соболева в национальную команду на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

14:40 Пять человек погибли в результате ДТП в Туве Пять человек погибли в результате аварии в Дзун-Хемчикском районе Тувы.

14:38 В аэропорту Тбилиси разместили самолёты НАТО для полётов в Кабул Власти Грузии разместили на территории Тбилисского международного аэропорта военно-транспортные самолёты НАТО, которые совершают эвакуационные рейсы в Кабул.

14:36 CNN: Карзай и Абдулла фактически оказались «под домашним арестом» в Кабуле Глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай фактически «находятся под домашним арестом» в Кабуле без своих телохранителей и во власти талибов, сообщает CNN со ссылкой на источник.

14:35 Мосгорсуд не стал рассматривать вопрос о выдворении Уилана в США Мосгорсуд не стал рассматривать ходатайство о выдворении осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана из России.

14:32 Организаторы Паралимпиады повторно наградили Асташова после инцидента с гимном Организаторы летних Паралимпийских игр в Токио провели повторную церемонию награждения россиянина Михаила Асташова.

14:25 Харрис заявила, что США эвакуировали из Афганистана более 80 тысяч человек Соединённые Штаты эвакуировали из Афганистана более 80 тыс. человек начиная с 14 августа, заявила в Ханое вице-президент США Камала Харрис.

14:24 Путин поприветствовал участников и гостей Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Восточного экономического форума (ВЭФ), который состоится 2—4 сентября во Владивостоке.