Серая зона — журналистка Polityka о том, куда заводит Польшу политика нынешних властей в отношении ЕС и России

Не Путин заставил Польшу уйти на задний план в ЕС, вступить в споры со своими партнёрами и разрушить традиционно хорошие отношения с США, на которых держится её безопасность. Варшава сделала это сама, рассказывает польская журналистка Агнешка Брыц. В издании Polityka она объясняет, что такими темпами Польша скоро превратится в своего рода серую зону, границу между ЕС и Россией.

Речь бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска в Гданьске никого в России не удивила, ведь идеологическая схожесть партии «Право и справедливость» и Кремля довольно очевидна. В этом сценарии Варшаве одновременно отведена роль русофоба и еврофоба. И поэтому, хотя правительство партии «Право и справедливость» и критически относится к Москве, оно в то же время, к её радости, раскалывает единство ЕС. «Русский порядок»* в Польше — это сценарий, за который Кремль болеет уже много лет. Впрочем, пока что все прогнозы россиян сбываются. Вероятнее всего, Польша официально не покинет ЕС, а скатится на его периферию, чему Кремль щедро поаплодирует, пишет в издании Polityka польская журналистка Агнешка Брыц.

В статье она объясняет, что Россия воспринимает Запад в качестве своего явного соперника, если прямо-таки не врага. «Коллективный Запад» в понимании Москвы образуют США, НАТО и ЕС. Кремль стремится к установлению диалога с Вашингтоном, НАТО он намерен сдерживать, а самый слабый из трёх — ЕС, он просто-напросто хочет расколоть, подчёркивает автор.

Москва понимает, что в состоянии оказывать влияние на «опасный» ЕС, который в свою очередь способен «заразить» республики бывшего СССР мечтой о процветании и свободе. В то время как Россия в состоянии нащупать военную угрозу со стороны НАТО и нейтрализовать её, с европейской долгоиграющей «мягкой силой», едва ли заметной, ей приходится куда сложнее. Балтийские республики легко поддались чарам и практически в одночасье вошли в состав ЕС. Потом настал час Украины и Грузии, однако Россия всё ещё пытается этому помешать, даже путём военных действий, добавляет она. По её мнению, Кремль считает, что надвигается новая волна агрессии против России, вторая после распада СССР. Первую схватку она проиграла в период перестройки, но за вторую она намерена побороться. «Конечно, Москва слабее, она не обладает ресурсами и возможностями Запада, но она прекрасно знает все слабости врага: алчность, наивность и демократические механизмы управления», — перечисляет она.

Журналистка также обращает внимание на то, что в самые сложные для Москвы моменты, например, когда ЕС и США вводили санкции за аннексию Крыма**, Путин прекрасно осознавал, что ему просто-напросто нужно переждать. Он не ошибся, надеясь на то, что круги, которые воспринимают Россию не только в качестве агрессора, а скорее как большой рынок сбыта и весьма привлекательного партнёра, в один прекрасный день отозовутся и стремление вести бизнес возьмёт верх. Именно поэтому Россия активно привлекает французских, австрийских и немецких бывших политических деятелей, которые впоследствии продвигают в Европе её интересы.