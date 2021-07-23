Серая зона — журналистка Polityka о том, куда заводит Польшу политика нынешних властей в отношении ЕС и России

Не Путин заставил Польшу уйти на задний план в ЕС, вступить в споры со своими партнёрами и разрушить традиционно хорошие отношения с США, на которых держится её безопасность. Варшава сделала это сама, рассказывает польская журналистка Агнешка Брыц. В издании Polityka она объясняет, что такими темпами Польша скоро превратится в своего рода серую зону, границу между ЕС и Россией.
Речь бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска в Гданьске никого в России не удивила, ведь идеологическая схожесть партии «Право и справедливость» и Кремля довольно очевидна. В этом сценарии Варшаве одновременно отведена роль русофоба и еврофоба. И поэтому, хотя правительство партии «Право и справедливость» и критически относится к Москве, оно в то же время, к её радости, раскалывает единство ЕС. «Русский порядок»* в Польше — это сценарий, за который Кремль болеет уже много лет. Впрочем, пока что все прогнозы россиян сбываются. Вероятнее всего, Польша официально не покинет ЕС, а скатится на его периферию, чему Кремль щедро поаплодирует, пишет в издании Polityka польская журналистка Агнешка Брыц.
В статье она объясняет, что Россия воспринимает Запад в качестве своего явного соперника, если прямо-таки не врага. «Коллективный Запад» в понимании Москвы образуют США, НАТО и ЕС. Кремль стремится к установлению диалога с Вашингтоном, НАТО он намерен сдерживать, а самый слабый из трёх — ЕС, он просто-напросто хочет расколоть, подчёркивает автор.
Москва понимает, что в состоянии оказывать влияние на «опасный» ЕС, который в свою очередь способен «заразить» республики бывшего СССР мечтой о процветании и свободе. В то время как Россия в состоянии нащупать военную угрозу со стороны НАТО и нейтрализовать её, с европейской долгоиграющей «мягкой силой», едва ли заметной, ей приходится куда сложнее. Балтийские республики легко поддались чарам и практически в одночасье вошли в состав ЕС. Потом настал час Украины и Грузии, однако Россия всё ещё пытается этому помешать, даже путём военных действий, добавляет она. По её мнению, Кремль считает, что надвигается новая волна агрессии против России, вторая после распада СССР. Первую схватку она проиграла в период перестройки, но за вторую она намерена побороться. «Конечно, Москва слабее, она не обладает ресурсами и возможностями Запада, но она прекрасно знает все слабости врага: алчность, наивность и демократические механизмы управления», — перечисляет она.
Журналистка также обращает внимание на то, что в самые сложные для Москвы моменты, например, когда ЕС и США вводили санкции за аннексию Крыма**, Путин прекрасно осознавал, что ему просто-напросто нужно переждать. Он не ошибся, надеясь на то, что круги, которые воспринимают Россию не только в качестве агрессора, а скорее как большой рынок сбыта и весьма привлекательного партнёра, в один прекрасный день отозовутся и стремление вести бизнес возьмёт верх. Именно поэтому Россия активно привлекает французских, австрийских и немецких бывших политических деятелей, которые впоследствии продвигают в Европе её интересы.
Агнешка Брыц объясняет, что ЕС демонстрирует свою наивность, полагая, что Россию возможно интегрировать с Западом. В качестве наглядного примера она приводит неудачный визит Жозепа Борреля в Москву. «Это должна была быть первая встреча после многолетних замороженных отношений, но она стала унижением. Хозяин встречи Сергей Лавров обвинил Брюссель в неблагодарности, а его гость узнал из СМИ, что Москва только что выдворила трёх европейских дипломатов. Боррель наивно верил, что Россия стремится к диалогу. Он не понимал, что Кремлю дипломатия нужна только для того, чтобы побеждать, а не разговаривать. Более того, нашу вежливость воспринимают как слабость. Кто не осознаёт этого, в итоге получает горький урок», — констатирует она.
По мнению автора, Кремль также давно понял, что именно информация является современным оружием, а способность предсказывать и влиять на распространение новостей в мире — это супероружие. Более того, благодаря демократии ЕС с присущей ей свободой и плюрализмом Россия в состоянии легко влиять на настроения европейцев, разжигать напряжённость и даже посредственно воздействовать на результаты выборов. Не зря Россия уже более десяти лет направляет большие инвестиции в исследовательские институты. Она делает ставку на военных и специалистов по кибербезопасности, которые занимаются техническими вопросами для работы с информацией и прогнозированием событий. Также в почёте социологи, культурологи, политологи, лингвисты, психологи, задача которых состоит в том, чтобы «распознать сетевой код врага» а затем взять контроль над социальными процессами и мотивацией конкретной нации, а также разжечь конфликты в собственных интересах.
Россия уверена, что Запад избежит открытой конфронтации с Россией, сделав ставку на гибридную войну при помощи санкций, международной изоляции и поддержки местной оппозиции. «Именно поэтому для России крайне важно нанести удар по самому слабому звену «коллективного Запада», не по США или НАТО, а именно по ЕС. Россияне считают, что роль Германии будет лишь расти, в то время как влияние Великобритании и США будет падать. Однако, прежде всего, она делает ставку на процесс дезинтеграции ЕС. Во-первых, замедлится сама интеграция. Во-вторых, в Центральной Европе возникнет своего рода серая зона», — рассуждает журналистка.
В связи с этими тенденциями Польшу ждёт скорее не выход из ЕС, а сильная маргинализация её позиции. Она станет своего рода границей между Россией и ЕС, по примеру Турции. Конечно, Варшава будет стремиться создать региональные союзы, но эти попытки обречены на провал, ведь Чехия, Словакия и Венгрия всегда сделают свой выбор если не в пользу России, то точно в пользу Германии и ЕС.
Автор рассказывает, что Польша под правлением партии «Право и справедливость» теряет не только свою позицию, но и авторитет. Она выставляет себя в свете той страны, которая не только отвергает ценности ЕС, но и привержена скорее традиционным российским ценностям. Партнёры по ЕС воспринимают Варшаву как троянского коня Кремля, который, отвергая верховенство закона, относится к ЕС как к инородному телу. Вместе с друзьями из европейских правых партий она объявляет о «возрождении Европы» и говорит нет Брюсселю.
«Не Путин заставил Польшу отодвинуть на задний план свою роль в ЕС, вступить на путь споров со своими партнёрами или разрушить традиционно хорошие отношения с США, на которых по большей части держится наша безопасность. Мы сделали это сами. Мы отвергаем то, за что сегодня Украина сражается с Россией. Тем самым мы доказываем, что Кремлю вовсе не нужно много делать, чтобы именно он стал этой единственной альтернативой. Но ведь в конце концов, «курица не птица, Польша не заграница», — резюмирует в издании Polityka польская журналистка Агнешка Брыц.
* Лидер польской оппозиции Дональд Туск обвинил Ярослава Качиньского в
том, что тот идёт по стопам Путина, и назвал «русским порядком» новую социально-экономическую программу развития до 2030 года «Польский порядок», инициированную Ярославом Качиньским и Матеушем Моравецким (прим. ИноТВ).
** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).