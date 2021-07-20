Onet: после Трампа Польше пришлось забыть о мании величия и вернуться на отведённое ей место в мировой политике

Польша не крупный международный игрок, даёт свою оценку политике Варшавы журналист и писатель Марек Ожеховский. В интервью порталу Onet он объясняет, что при Трампе её охватила мания величия, но теперь это в прошлом. Даже на европейской сцене, где она могла бы в силу своего потенциала сыграть важную роль, Варшава заняла место статиста. К тому же демонстративное отношение Польши к России всё больше вызывает непонимание президента Байдена, который стремится выстроить предсказуемые отношения с Москвой.

В последнее время Берлин и Париж последовательно предлагают провести перезагрузку в отношениях ЕС с Москвой, и это вполне обоснованно, ведь отсутствие переговоров во время напряжённых взаимоотношений ничего не решает, а наоборот, наращивает неопределённость и создаёт угрозу, говорит в беседе с польским порталом Onet журналист и писатель Марек Ожеховский. Он, однако, обращает внимание на то, что выдвигать идею перезагрузки необходимо в уместном и разумном ключе, а в случае с Парижем и Берлином она была представлена без каких-либо предварительных консультаций, поэтому и последовали возражения. «Она не только выставила президента Путина в очень выгодном свете, но и преуменьшила важность совместно введённых санкций», — пояснил эксперт.

«Понятное дело, что предложение Германии и Франции отражает глобальную политику президента Байдена и сменившийся подход США к Европе. В период президентства Трампа обе страны испытывали унижение, поэтому их предложение лишь свидетельствует о желании восстановить утраченные позиции», — объяснил он. По его мнению, именно неудачная презентация идеи произвела впечатление, что Германия и Франция принимают решения за других, в результате чего пострадало единство ЕС.

В интервью Ожеховский называет продление экономических санкций, наложенных на Россию, ещё на шесть месяцев старо-новой дилеммой в отношениях ЕС с Москвой. Брюссель уже долгие годы сидит на двух стульях. С одной стороны, ему, безусловно, необходимо единство в защите от дестабилизирующих действий со стороны России, которая отожествляет ЕС по сути лишь с Германией. С другой стороны, ЕС вынужден сотрудничать с Россией в плане решения глобальных проблем, но при этом уважать закон и защищать фундаментальные ценности. Иногда самой Москве сложно уловить этот ход мыслей. Эксперт напоминает, что сам факт переговоров с авторитарными государствами вовсе не уступка, а скорее обозначение позиции. ЕС необходимо проводить реалистичную политику и проявлять свою жёсткость в тех вопросах, где это уместно и необходимо.

«Что ходить вокруг да около — западным демократиям необходимо поддерживать соответствующий контакт с антидемократическими режимами с целью избежания катастрофы. Пример тому — Афганистан и его трагедия. Вместо того чтобы выработать условия общения с талибами*, Запад развязал там войну <…>. Сегодня Генри Киссинджер, лауреат Нобелевской премии мира, говорит, что вторжение в Ирак было ошибкой, но в 2003 году именно он советовал президенту Бушу начать войну. А что теперь Ираку и миру делать с этим признанием?» — задался он вопросом.

Аналитик согласен с тем, что для президента Байдена самый важный европейский партнёр — Германия. Впрочем, свою позицию он объяснил национальными интересами США. «Байден смотрит на меняющийся мир глобально, и США как никогда нуждаются в реальных союзниках <…>, но не только это. Если они прижмут Россию к стенке, то в итоге поддтолкнут её в китайские объятия, а в жёстком соперничестве с Пекином Вашингтону нужна по крайней мере её нейтральная позиция», — пояснил Ожеховский. В беседе он оценил, что в будущем не Америка и её политика будут источником беспокойства в мире, а естественная и неудержимая динамика экспансии всё более сильного Китая, который вытесняет США не только из Азии. Такая тенденция наблюдается во всём мире, где пока что преобладают США. Хотя Китай пока не правит миром, он уже прибегает к угрозам, именно поэтому США сейчас никак не могут остаться одни.

Он также полагает: тот факт, что Байден отменил санкции в отношении «Северного потока — 2», не означает, что он поддерживает строительство этого проекта. Президент США, возможно, не хочет препятствовать исторической трансформации энергетики в Европе, которая на настоящий момент отказывается от многих источников энергии; но пока этого нельзя сказать про газ. США, скорее всего, будут внимательно следить за развитием событий и в случае возникновения угрозы отреагируют должным образом. Он также обратил внимание на большие финансовые потери как для Польши, так и Украины в связи с возможным запуском этого газопровода.

В интервью Ожеховский также затронул тему международной позиции Польши: в период президенства Трампа её преследовала мания величия, однако теперь она вернулась на отведённое ей место, как бы больно ни было это осознавать. Польша не была и не является игроком на сцене мировой политики. А на европейской сцене, где она могла бы сыграть важную роль в силу своего потенциала, она по собственной воле заняла позицию статиста. Трамп не понимал и презирал ЕС. Конфликты Польши с ЕС он видел как преимущество Варшавы, а для Байдена это недостаток и препятствие, особенно ввиду мировых изменений. Он считает, что никто в одночасье не заставит Польшу любить Путина, но Варшаве не помешало бы умерить свой пыл, понизить тон в пропаганде и отказаться от демонстрации своего пренебрежения Россией. «Если наступит момент реальной угрозы, именно США укажут Польше на общего противника и её место в качестве союзника», — подчеркнул журналист. «Долгосрочная политика президента Байдена никого не исключает, в том числе и Россию», — добавил писатель.

По его мнению, время играет на руку России и Китаю. Москва хочет нарастить свои военные мускулы, а Пекин, кажется, больше уже никого не боится. Соперничество между ним и Вашингтоном будет самым значимым в истории и истощит их ресурсы. Соединённые Штаты поздно осознали, что родилось новое мировое созвездие, беспощадная борьба за гегемонию нового типа выступает в качестве его основы. Поэтому сплочённость необходима как никогда. В этом плане НАТО де-факто превратился в мировой альянс, конкурентом которого на протяжении долгих лет была Россия. Польша по-прежнему видит главную угрозу в лице России, но мир сегодня уже вращается вокруг Китая.