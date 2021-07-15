Американский эксперт: желание ЕС договориться с Россией имеет смысл, поэтому Польше не стоит возмущаться

Европейские лидеры не витают в облаках и не строят иллюзий насчёт того, что они смогут изменить Россию Путина в одночасье, пишет американский профессор Мелвин Б. Краусс. В статье для издания Gazeta Wyborcza он объясняет, что, если Запад хочет заручиться поддержкой России в сдерживании Китая, ему придётся принять Путина таким, какой он есть, со всеми его недостатками. Болле того, он считает, что вполне возможно убедить Кремль хотя бы признать международные стандарты в киберпространстве и прекратить открыто угрожать своим соседям.

Неслучайно с момента встречи с Байденом президент Франции и канцлер Германии непрестанно призывают к перезагрузке отношений ЕС с Россией, пишет для издания Gazeta Wyborcza профессор экономики Нью-Йоркского университета Мелвин Б. Краусс, который сейчас уже на пенсии. В статье под заголовком «Меркель и Макрон призывают к перезагрузке с Путиным? Это имеет смысл, не надо возмущаться» он прямо называет «истерическим протестом» критическую позицию Польши, Нидерландов и балтийских стран в отношении идеи проведения немецко-французской перезагрузки ЕС с Путиным.

Эксперт напоминает об инициативе, выдвинутой президентом США во время встречи с лидерами Франции и Германии, по возобновлению отношений с Москвой. Её причина кроется в интересах новой американской администрации, преследующей цель сдерживать Китай и прекрасно отдающей себе отчёт в том, что это невозможно без ключевого игрока в регионе, а именно России. На настоящий момент это главная внешнеполитическая задача Вашингтона, подчёркивает профессор. Байден искал в Европе желающих умерить аппетиты Китая, и он их нашёл, добавляет аналитик.

Экономист позиционирует себя как сторонник концепции «укрощения» Владимира Путина и рискует полагать, что у хозяина Кремля есть несколько причин, чтобы «сыграть в футбол» с Байденом. В качестве примеров он приводит изоляцию России на международной арене, её зависимость от Китая. Он объясняет, что сотрудничество с Си Цзиньпином вовсе не так выгодно для Путина, ведь лишь небольшая доля китайских денежных средств поступает в Россию. Он обращает внимание на демографический аргумент — шесть миллионов россиян, разбросанных вдоль сибирской границы, против по 90 миллионов китайцев с другой стороны.

Краусс считает, что стратегия Байдена — Макрона — Меркель вовсе не направлена ​​на то, чтобы в одночасье превратить Россию Путина в свободное общество, они не питают таких иллюзий. При этом он предполагает, что несмотря на все бонусы, которые Путин сможет получить в ходе улучшения отношений с Западом, он не отвернётся от Китая.

«Если Запад хочет, чтобы Россия отдалилась от Китая, ему придется принять Путина таким, какой он есть, со всеми его недостатками. И хотя нет никаких шансов на улучшение ситуации с правами человека в России, по крайней мере, можно убедить Кремль признать согласованные на международном уровне стандарты в киберпространстве и прекратить открыто угрожать своим соседям», — разъясняет он. По его словам, добиться такого соглашения более чем возможно.