Замглавы МИД Польши: говорить о «перезагрузке» с Россией неуместно — ей чужды цивилизованные нормы

Варшава не может закрывать глаза на злодеяния России и её неуважение к нормам международного права, заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач. В беседе с порталом wPolsce он дал понять, что говорить о какой-либо форме перезагрузки в двусторонних польско-российских отношениях, которые на сегодняшний день находятся на очень низком уровне, просто-напросто неуместно.

По мнению замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача, в польско-российских отношениях, кроме вопросов безопасности, имеются две сложные темы: переписывание истории со стороны российских властей и передача польской стороне обломков разбившегося под Смоленском в 2010 году самолёта Ту-154м. По словам дипломата, политический диалог Польши и других западных стран с Россией зашёл в тупик, и за это ответственна именно Москва.

«Смотря на Россию, мы должны — под крайней мере, я так пытаюсь делать — иначе воспринимать власть в Кремле и по-другому относиться к российскому обществу. Ведь именно это общество вышло зимой на улицы в знак протеста против направления внутренней и внешней политики Российской Федерации. Мы это помним», — сказал замглавы МИД Польши в беседе с порталом wPolsce. Он также видит возможность установления контакта с простыми россиянами, чтобы показать им, как выглядит польская позиция и польская восприимчивость, в том числе в историческом плане.

«Известно, что на всех нас влияет дезинформация, и российское общество также дезинформировано о том, что могилы российских и советских солдат, сражавшихся здесь с Третьим рейхом, были разрушены в Польше. Я посчитал, что надо рассказать правду, ведь это в наших интересах», — отметил дипломат.

По его мнению, в двусторонних отношениях с Польшей Россия пытается всеми силами вернуться к сталинскому видению истории. Он упрекает Россию в невозвращении обломков самолёта. «В этом плане Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества. Она просто-напросто в этой области не уважает принципы цивилизованного мира», — посетовал он.

На вопрос wPolsce, можно ли рассматривать его недавнее интервью одному из российских СМИ в качестве попытки «возобновления» или «перезагрузки» отношений также с российским правительством, он ответил, что на данном этапе, когда речь идёт об отношениях между Польшей и Россией, слово «перезагрузка» совершенно неуместно. Это объясняется действиями Российской Федерации, агрессивной политикой в ​​Восточной Европе, а также агрессивной политикой в ​​регионе. «В конце концов, мы не можем закрывать глаза на то, что политических оппонентов Владимира Путина травят, мы не можем не реагировать на то, что западный мир подвергается кибератакам», — подчеркнул он.

«Этот двусторонний диалог с Российской Федерацией очень сложный, в настоящий момент он возможен только на низком уровне. Здесь нет совершенно никаких предпосылок для политического диалога. Для нас Россия — это очень большой вызов в области политики безопасности, поэтому мы пытаемся в основном оказывать на неё влияние при помощи имеющихся у нас инструментов. Например через ЕС, с целью того, чтобы в диалоге между ЕС и Россией учитывалось отношение и интересы польского государства», — резюмировал Пшидач.