Polskie Radio: никакого расширения ЕС не будет, ведь европейские столицы ориентируются на Россию

Сегодня уже не 90-е годы, международная ситуация сильно изменилась, позиция России стала значимой, поэтому никаких перспектив стать членами ЕС у Киева, Тбилиси и Кишинёва нет, заявила в беседе с Polskie Radio эксперт из Центра международных отношений Малгожата Бониковская. Её коллега Бартош Теславский предположил, что сегодня формат «Восточное партнёрство» может быть скорее интересен Баку или Еревану, у которых нет «европейских аппетитов».

На международной конференции в Батуми президенты Грузии, Молдавии и Украины подписали декларацию о стремлении трёх стран к вступлению в Европейский союз. В декларации они также упомянули об агрессивной политике России по отношению к подписавшим её государствам, сообщает Polskie Radio. В ходе конференции президент Украины Владимир Зеленский затронул тему «Восточного партнёрства». «В декабре должен состояться саммит проекта «Восточное партнёрство». Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей этой инициативы делает этот формат не таким предметным, полуживым. Нам не нужен саммит ради саммита», — сказал украинский лидер.

Эксперт из Центра международных отношений Малгожата Бониковская рассказала радиостанции, что она скептически относится к перспективе членства стран проекта «Восточное партнёрство» в ЕС. «Когда-то это были своего рода предварительные мероприятия, нацеленные на то, чтобы вывести эти страны из-под российского влияния и передать их Западу. Обещание членства в ЕС так и не прозвучало, но в длительной перспективе его принимали во внимание. Конечно, в 90-е годы Польша прошла через аналогичный процесс, однако за последнее время международная ситуация сильно изменилась. Россия стала предельно важным ориентиром для европейских столиц. На сегодняшний день перспектив членства в ЕС для стран «Восточного партнёрства» просто-напросто нет. <…> Это также невозможно в более далёкой перспективе. Мы должны подождать лучших времён», — разъясняет она.

Её коллега Бартош Теславский с портала NaWschodzie отметил в интервью Polskie Radio, что те страны, которые не претендуют на членство в ЕС, могут извлечь большую пользу от участия в проекте «Восточное партнёрство». «Сегодня инициатива больше ориентирована на построение стабильных экономических и инфраструктурных контактов. То, чего для Киева и Кишинёва мало, может быть привлекательным для Еревана и Баку. Однако это не решает проблему того, что для Украины, Молдавии и Грузии этот путь уже непривлекательный. Эти страны его исчерпали. Они хотят обладать информацией, ждёт ли их всё-таки членство в ЕС», — подчеркнул он.