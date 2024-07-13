«Русские не так глупы, как нам хотелось бы» — немецкий военный эксперт

По словам немецкого военного эксперта Ральфа Тиле, русские не так глупы, как хотелось бы думать союзникам Украины. В интервью журналу Focus он поясняет, что российские вооружённые силы уже давно превосходят Запад в том, что касается ведения электронной войны. Кроме того, они быстро учатся и совершенствуют свою тактику.

Американский аналитический центр «Институт изучения войны» (ISW), который с 2022 года регулярно следит за ходом конфликта на Украине, сообщил о «новой и примечательной тактике», используемой российской армией.

Украинский полковник Юрий Игнат говорит о российских крылатых ракетах на «чрезвычайно низкой высоте». В некоторых случаях украинские силы ПВО пытались перехватить ракеты, которые пролетали на высоте не более 50 метров над землёй. «Такие крылатые ракеты запускаются с земли, с воздуха или с моря», — поясняет в интервью немецкому журналу Focus Ральф Тиле, полковник в отставке и председатель берлинского Военно-политического общества.

Электромагнитные сигнатуры также играют важную роль, говорит Тиле. Они представляют собой своего рода «отпечатки пальцев» технических систем, например, беспилотников, крылатых ракет, самолётов и систем ПВО. Как объясняет Игнат, российские вооружённые силы скрывают сигнатуры своих беспилотников до последней секунды, чтобы предотвратить их обнаружение украинской армией. Именно так можно добиться успеха страшных внезапных атак, комментирует Тиле.

«Русские планируют каждую ракетную миссию до мельчайших деталей. Они не так глупы, как мы хотели бы думать. Наоборот: они очень быстро учатся». Однако эксперт не считает российскую тактику новой. «Когда дело доходит до электронной войны, русские уже давно находятся в лучшем положении, чем Запад, — отмечает он в интервью Focus. — Они используют клетку Фарадея для защиты своего оружия. Они математики и анализируют, как предотвратить обнаружение и считывание своих сигнатур без особых усилий».

По словам Тиле, у русских есть базы данных с подписями украинцев. Для военного эксперта ситуация ясна: Россия пытается ослабить Украину до того, как Запад поставит новое оборудование.