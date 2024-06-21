RFI: Нигер запретил французам добывать уран на своём крупнейшем месторождении

Власти Нигера отозвали разрешение на добычу урана на месторождении Имурарен у французской государственной компании Orano. Это решение стало ещё одним шагом в растущей напряжённости между Парижем и африканской республикой, которая всё чаще взаимодействует с Россией, Ираном и Китаем, пишет RFI.

Французская государственная компания Orano лишилась лицензии на эксплуатацию крупного уранового рудника в Нигере. Власти африканской страны отозвали разрешение на добычу, тем самым подчеркнув напряжённость между Парижем и местным правительством, пишет RFI.

Представители Orano сообщили, что компания теперь не может добывать уран на одном из главных месторождений мира Имурарен, расположенном на севере Нигера. Согласно некоторым оценкам, здесь находится 200 тыс. тонн металла, широко используемого в энергетике и военной отрасли, поясняется в статье.

Orano ведёт свою деятельность в Нигере с 1971 года, добывая сырье, предназначенное в основном для атомной промышленности Франции. Её представители предрекли африканской стране «негативные последствия» и заявили, что оставляют за собой право оспорить решения об отзыве лицензии в национальных или международных судах.

После прихода к власти в прошлом году нигерийское военное правительство пообещало пересмотреть горнодобывающие концессии для иностранных компаний. Оно также выступило против Парижа, приказав ему вывести войска из страны, и при этом стало всё чаще обращаться за поддержкой к России и Ирану, отмечается в статье.

Нигер является седьмым по величине производителем урана в мире. Всё активнее в добыче стратегически важного сырья на севере страны участвует компания Azelik, контрольный пакет акций которой принадлежит китайцам, подчёркивает RFI.