Благодаря гибкой стратегии Россия смогла адаптироваться к санкционному давлению и найти новые рынки для продажи нефти, рассказывает Cointribune. Выросшие доходы закрепили за ней роль ключевого игрока на мировом энергетическом рынке и усилили положение БРИКС на международной арене, что может подорвать экономическую гегемонию Запада.

Несмотря на суровые экономические санкции со стороны США и Европы, доходы от продажи российской нефти в июне выросли на более чем 50% по сравнению с прошлым годом и составили $9,4 млрд, пишет Cointribune. Ограничения не парализовали экономику России, как надеялся Запад: ей удалось адаптироваться и превратить вызовы в возможности.

В прошлом году резкое падение нефтяных доходов на 23,9% по сравнению с 2022 годом могло привести к продолжительным проблемам в энергетическом секторе, однако Москва благодаря гибкой стратегии смогла переломить сложившуюся ситуацию. Продавая нефть по низким ценам на альтернативных рынках развивающихся стран, она не только сохранила экспорт, но и расширила клиентскую базу. В результате впечатляющий рост доходов укрепил роль России как ключевого игрока на мировом энергетическом рынке.

Устойчивость российской экономики напрямую влияет на усиление блока БРИКС на международной арене. Индия и Китай воспользовались скидкой на нефть из России, что активизировало экономическое сотрудничество между странами-членами. В долгосрочной перспективе такая тенденция грозит изменить мировой баланс сил: рост влияния БРИКС может подорвать экономическую гегемонию Запада, а благодаря инвестициям в новые нефтяные месторождения будущие доходы России от продажи нефти должны вырасти ещё больше.