Запад надеется «пережить» Россию, изолировав страну от остального мира, однако до сих пор эта стратегия не приносит успехов, пишет The Times Марк Галеотти. Как отмечает Галеотти, вопреки стараниям Запада, Россия находит всё больше друзей во всём мире и использует паралич Запада в своих интересах.

Пока лидеры стран НАТО в Вашингтоне поздравляют сами себя со своей «решимостью», находят всё новые способы не предоставлять Украине всеобъемлющую дорожную карту для вступления в альянс и делают ставку на попытку «пережить» Россию, Москва находит всё больше друзей и использует паралич Запада в своих интересах, пишет обозреватель The Times Марк Галеотти.

По словам политолога, попытки изолировать Россию увенчались «в лучшем случае частичным успехом». Месяц назад один британский дипломат заверил Галеотти, что «усилия, направленные на то, чтобы дать понять Индии, насколько контрпродуктивны её отношения с Москвой, начинают приносить плоды». Однако в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Москве, обнимал президента Владимира Путина и обсуждал расширение торгового и оборонного сотрудничества.

Россия продолжает развивать прагматичные отношения с глобальным Югом, противопоставляя себя «лицемерному» Западу. Единства против России нет и в Европе. Так, в прошлую пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву — это был первый визит европейского лидера более чем за два года, который Галеотти называет «позором для Брюсселя».

При этом на Западе ширится хаос и истощение. Европа разделилась во мнении, следует ли продолжать поддерживать военные усилия Украины или подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. А в США выборы в ноябре принесут либо возвращение Дональда Трампа, который ясно дал понять, что недоволен политикой в отношении Украины, либо разделение и поляризацию общества, в случае его проигрыша.