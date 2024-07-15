Запад надеется «пережить» Россию, изолировав страну от остального мира, однако до сих пор эта стратегия не приносит успехов, пишет The Times Марк Галеотти. Как отмечает Галеотти, вопреки стараниям Запада, Россия находит всё больше друзей во всём мире и использует паралич Запада в своих интересах.
Пока лидеры стран НАТО в Вашингтоне поздравляют сами себя со своей «решимостью», находят всё новые способы не предоставлять Украине всеобъемлющую дорожную карту для вступления в альянс и делают ставку на попытку «пережить» Россию, Москва находит всё больше друзей и использует паралич Запада в своих интересах, пишет обозреватель The Times Марк Галеотти.
По словам политолога, попытки изолировать Россию увенчались «в лучшем случае частичным успехом». Месяц назад один британский дипломат заверил Галеотти, что «усилия, направленные на то, чтобы дать понять Индии, насколько контрпродуктивны её отношения с Москвой, начинают приносить плоды». Однако в понедельник премьер-министр Индии Нарендра Моди был в Москве, обнимал президента Владимира Путина и обсуждал расширение торгового и оборонного сотрудничества.
Россия продолжает развивать прагматичные отношения с глобальным Югом, противопоставляя себя «лицемерному» Западу. Единства против России нет и в Европе. Так, в прошлую пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву — это был первый визит европейского лидера более чем за два года, который Галеотти называет «позором для Брюсселя».
При этом на Западе ширится хаос и истощение. Европа разделилась во мнении, следует ли продолжать поддерживать военные усилия Украины или подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. А в США выборы в ноябре принесут либо возвращение Дональда Трампа, который ясно дал понять, что недоволен политикой в отношении Украины, либо разделение и поляризацию общества, в случае его проигрыша.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.