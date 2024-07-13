Foreign Policy: НАТО помогает Украине бороться, но не побеждать

Несмотря на всю масштабную поддержку Запада, её хватает только на то, чтобы Украина оборонялась и давала России отпор — аналитики и чиновники сходятся во мнении, что с такими объёмами помощи ни о какой победе ВСУ не может идти и речи. Как отмечает Foreign Policy, на саммите в Вашингтоне «было много обещаний, но мало планов». По словам чиновников, при таких условиях о победе может говорить только Владимир Путин, но никак не Киев и его союзники.

На прошедшем саммите НАТО украинский конфликт вновь оказался в центре внимания: союзники пообещали Киеву «необратимый путь» в альянс и обнародовали планы по усилению поддержки ВСУ. Однако, как отмечает Foreign Policy, саммит также обнажил главное противоречие в стратегии Запада: его помощь играет решающую роль в том, что Киев может противостоять российским войскам, но она не позволит ему реально выиграть войну.

«По сути, мы поддерживаем Украину, чтобы она оставалась в бою и добивалась некоторых успехов, но не выигрывала битву», — приводит издание слова Лианы Фикс, научного сотрудника в Совете по международным отношениям. По её мнению, «настоящей стратегии войны у Запада нет».

«Существует зияющая дыра между заявлениями о том, что мы хотим восстановить суверенитет Украины, и тем, что мы делаем на самом деле», — говорит ведущий научный сотрудник Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор.

К тому, что объявленные на саммите меры смогут переломить ситуацию на поле боя, скептически относятся не только аналитики, но и официальные лица. «Украинцам для победы нужно нечто большее, чем то, что мы даём», — заявил в беседе с Foreign Policy глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Другой чиновник, говоривший с изданием на условиях анонимности, сделал ещё более смелое заявление. По его словам, при всей западной поддержке Украине не удастся победить, если того не захочет Путин. «Есть лишь один человек, который контролирует всё это, и это Владимир Путин», — утверждает чиновник, добавляя, что только российскому лидеру под силу остановить конфликт «хоть завтра».