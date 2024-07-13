Украина получит меньше истребителей F-16 из-за языкового барьера лётчиков и сложной логистики и проблем с подбором персонала для технического обслуживания самолётов, передаёт Bloomberg. Как сообщает новостное агентство со ссылкой на источник, Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в 15-24 самолётов из 300 запланированных.

Этим летом после долгого ожидания Украина наконец получит истребители F-16, однако меньше, чем планировалось, из-за языкового барьера лётчиков и сложной логистики в доставке запчастей, сообщает Bloomberg.

По словам одного из источников, Украина сможет сформировать только одну эскадрилью в 15-24 самолётов из 300 запланированных. Другой источник новостного агентства заявил о 20 истребителях, которые Киев сможет получить до конца года.



Как отмечает Bloomberg, задачу поставки истребителей осложняют длительные задержки при доставке запасных частей, языковой барьер между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами, подбор персонала для технического обслуживания истребителей, а также недостаточное количество взлётно-посадочных полос и их уязвимость для российских атак.



Проблемы настолько серьёзные, что заставили многих сомневаться в целесообразности отправки самолётов на Украину и задаться вопросом, не является ли это слишком дорогостоящей демонстрацией поддержки.

«Люди не должны ожидать чудес» от истребителей F-16 против России, — призывает на этом фоне старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Джим Таунсенд.