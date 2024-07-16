Times: Макрону всё же удалось объединить французов — против себя

После своего безрассудного роспуска парламента французский лидер сумел сделать невозможное — объединить против себя три большие и взаимно враждебные группы, отмечает Times. Ни согласия, ни «ясности», которую хотел обеспечить Макрон этим шагом, добиться не получилось. По мнению издания, сегодня над будущим Франции нависла неопределённость — однако куда большая неопределённость ждёт самого Макрона.
Спустя семь лет после своего грандиозного вступления на пост президента Макрон предстаёт на воскресном параде в честь Дня взятия Бастилии в куда более жалком виде, пишет Times. Сегодня из-за его безрассудного обращения с политическим кризисом, в значительной степени созданного им самим, от главы Елисейского дворца отворачиваются даже члены его собственного окружения.
Когда Макрон объявил о проведении досрочных парламентских выборов, его намерением было обеспечить «ясность» для страны. Однако, как отмечает издание, хотя французский народ уже высказался, в стране по-прежнему не наблюдается ни «ясности», ни согласия.
С момента выборов прошла неделя, а нового правительства всё еще нет. Кроме того, есть вполне обоснованные опасения, что недовольство французов может выплеснуться на улицы прямо перед Олимпийскими играми, до которых осталось менее двух недель.
Некоторая ясность, по крайней мере, в вопросе выбора нового правительства, должна наступить на этой неделе перед первым заседанием нового парламента в четверг. Однако будущее самого Макрона по-прежнему выглядит как никогда неопределённым, утверждает Times.
Настроения среди сторонников президента — прошлых и нынешних — подытожил его разочарованный экс-однопартиец Жиль Ле Жандр. «Макронизму пришел конец, — заявляет он. — Единственная коалиция, которая существует сегодня, — это коалиция против президента».
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