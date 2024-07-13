Spectator: Макрон погрузил Францию в политическое болото, а сам уклоняется от ответственности

На фоне политического хаоса, охватившего Францию, президент страны ведёт себя крайне иррационально, пишет The Spectator. По всей стране люди на взводе, а он избегает ответственности. Макрон так и не прервал своего молчания, не выступил перед нацией. Он ограничился странным письмом, отправленном в газеты. При этом всего через две недели стартуют Олимпийские игры, которые грозят превратиться в арену для выражения недовольства.

Макрон ведёт себя крайне глупо, констатирует The Spectator. Он не прервал своего молчания, не выступил перед нацией с вдохновляющей речью с предложением политического урегулирования. Вместо этого, находясь в Вашингтоне, он отправил отчаянное письмо в местные газеты, пообещав, что что-то будет.

Французский президент завёл страну в политическое болото, однако до настоящего времени это письмо — самое громкое заявление главы государства. «Никто не победил на выборах», — заявил Макрон. Хотя в реальности победили левые, а он проиграл.

По словам Манон Обри, депутата Европарламента от меланшонистов, президент просто «отрицает реальность», если придумал себе, что «получит прочное большинство».

«Глава государства, молчавший со второго тура, заявил, что «никто не победил», и призвал к «широкому объединению» «республиканских сил», попросив французов «оставить им немного времени». Таким образом, «нынешнее правительство продолжит выполнять свои обязанности», — приводит издание высказывание новостного канала CNEWS.

«Это уникальный случай в демократическом мире: президент отказывается признать результаты голосования, по которым Новый народный фронт получил наибольшее количество голосов и мест в Ассамблее. Это возвращение королевского права вето на всеобщее избирательное право. Он утверждает, что хочет хитростью дать время для формирования новой коалиции после выборов! Это возвращение интриг Четвёртой республики. Хватит. Он должен подчиниться и созвать Новый Народный Фронт. Это просто демократия», — цитирует Spectator заявление Меланшона.

Ему вторит Марин Ле Пен: «Если я правильно понимаю, в своём письме Эммануэль Макрон предлагает заблокировать Новый Народный фронт, которому он сам помог избраться три дня назад. Этот цирк становится позорным».

Совершенно непонятно, на что надеется Макрон, недоумевает издание. Елисейский дворец рапортует о продолжении дискуссий по созданию центристского правительства, а на это требуется время.

При этом самой крупной группой в новой Ассамблее теперь является Альянс левых сил (NFP), у которого 182 места. Но он состоит из четырёх отдельных партий: ультралевые Меланшона имеют 74 мандата, социалисты — 59, «зелёные» — 28 и коммунисты — девять.

На втором месте по численности идёт группа Макрона с 168 местами, но и она состоит из четырёх элементов: у партии Макрона 102 места, различные демократические центристы занимают 33, партия бывшего премьер-министра Эдуарда Филиппа «Горизонт» — 25 и ещё восемь мест.

Третьим идёт правое национальное объединение Марин Ле Пен, у которого 143 места. Есть также правоцентристские республиканцы, получившие 46 мест. Кроме того, 39 мест распределятся между более мелкими партиями.

Как отмечает издание, единственной крупнейшей партией в новой Ассамблее является партия Ле Пен, получившая 37% голосов избирателей. Для сравнения, на недавних выборах в Британии лейбористы набрали меньшую долю голосов, но при этом получили контроль над парламентом.

Для получения большинства требуется как минимум 289 голосов. Умение считать крайне важно в политике. При этом у Макрона, который презентовал себя чуть ли не Моцартом в области финансов, как-то не очень получается складывать цифры в данном случае.

Его маневры лишь укрепили позиции левых и позволили Ле Пен получить победу из поражения, уверен Spectator. Президент посеял хаос, но продолжает уклоняться от ответственности за созданную им катастрофу, к которой привёл его роспуск Национальной ассамблеи.

Своим иррациональным поведением Макрон не только подорвал доверие к себе, но и поставил под угрозу репутацию Франции. Даже обычно благосклонная к президенту газета Le Monde с трудом сохраняет самообладание: «Эммануэль Макрон прибыл на саммит НАТО незаметно, не сказав журналистам ни слова и даже не взглянув в их сторону. Хозяин Елисейского дворца считает, что от политического кризиса, сотрясающего его страну, его отделяет нечто большее, чем океан».

На фоне происходящего поражает беззаботность Макрона. По всей Франции люди на взводе, констатирует Spectator. Свежий опрос показал, что восемь из десяти французов обеспокоены текущей политической ситуацией.

Через две недели стартуют Олимпийские игры, которые должны были стать для Макрона мировой ареной для выступления. Однако теперь они превратятся в арену для выражения недовольства. Не забыто и обещание президента искупаться в Сене, чтобы доказать её безопасность для плавания. Хотя оно до сих пор так и не выполнено, поскольку все анализы показывают, что река безнадёжно загрязнена.

По мнению автора статьи, если Макрон всё же решится окунуться в открытую воду, это станет отличной метафорой его президентства, которое также погрузилось в канализацию.