Le Figaro: партия Ле Пен получит больше всего госсубсидий по итогам выборов
Парламентские выборы во Франции не только определили новое соотношение сил в Национальном собрании, но значительно изменили государственных субсидий, предоставляемых партиям, пишет Le Figaro. Несомненным триумфатором такого перераспределения бюджета стало «Национальное объединение», а президентская партия лишилась миллионов евро.
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