Le Figaro: партия Ле Пен получит больше всего госсубсидий по итогам выборов

Несмотря на провал во втором туре парламентских выборов, «Национальное объединение» получит самую большую часть госфинансирования для политических партий, сообщает Le Figaro. Коалиция Макрона, потерявшая своё большинство, лишится миллионов евро.

Парламентские выборы во Франции не только определили новое соотношение сил в Национальном собрании, но значительно изменили государственных субсидий, предоставляемых партиям, пишет Le Figaro. Несомненным триумфатором такого перераспределения бюджета стало «Национальное объединение», а президентская партия лишилась миллионов евро.

Правила просты: как только партия набирает в первом туре не меньше 1% поддержки в 50 избирательных округах, каждый голос приносит ей около €1,1 (в зависимости от явки) на протяжении всего срока. По результатам второго тура каждый избранный депутат или сенатор увеличивает эту сумму на €37 тыс. В 2024 году общая сумма госсубсидий для партий составляет €66 млн.

За первый тур выборов Нацобъединение собрало около 9,4 млн голосов и получит более €10,3 млн госфинансирования. Потеряв несколько сотен голосов республиканцев во втором туре, ультраправые получили «всего лишь» 124 кресла в парламенте, что добавило ещё около €4,5 млн в бюджет партии. Таким образом, при общей сумме в €15 млн в год, Жордан Барделла и его сопартийцы получат самую большую часть субсидий.

Коалиция Макрона «Вместе» потерпела полный провал. Благодаря рекордной явке она набрала больше голосов, чем в 2022 году, но меньше в процентном соотношении: 20% против 25%. Если раньше на её долю приходилось почти €19,5 млн финансирования, то, лишившись сотни депутатов, в 2025 году она получит около €12 млн.