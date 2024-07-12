Эксперт LCI: из-за подмоченной репутации президент Макрон на саммите НАТО держался в тени

Ещё не так давно Франция претендовала на роль лидера и пыталась подменить США в Европе. Однако, как заявил Мишель Гойя, полковник и военный эксперт LCI, репутация Макрона была сильно подмочена на выборах во Франции, и на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне он оказался в тени. Соответственно, потускнела и «глянцевая картинка» Франции с её политическими амбициями.

АМЕЛИ КАРРУЭР, ведущая телеканала LCI: На международном уровне из-за того, что политическая власть президента ослабела, его репутация была «подмочена», в равной степени пошатнулся и имидж страны, верно?

МИШЕЛЬ ГОЙЯ, полковник, военный эксперт-консультант LCI: Да, в каком-то смысле это так, разумеется. Мы отошли от ситуации, при которой Франция, а вместе с ней Эммануэль Макрон, не так давно всё-таки сумели выступить в качестве лидера новой Европы: более решительной в отношении России, более волевой в отношении помощи Украине, готовой пойти дальше в деле оказания этой самой помощи. При этом, в определенном смысле, Франция и даже позиционировала себя как возможную замену США в Европе из-за предательского малодушия американцев .

На саммите НАТО присутствуют президенты Джо Байден и Эммануэль Макрон, оба, так сказать, не в лучшей политической форме, но французский лидер и тут оказался немного в тени. Тем не менее, Дональд Трамп, бывший и, возможно, будущий президент США незримо присутствовал на саммите.

Итак, была предпринята попытка претворить в жизь позицию Франции – выставить себя в качестве лидера [в Европе]. Однако сейчас эта «глянцевая картинка», тем не менее, становится всё более смазанной.

Дата выхода в эфир 11 июля 2024 года.