Экс-посол Франции: Запад выбрасывает деньги на ветер, наращивая оборонный бюджет

Украинский конфликт запустил новую гонку вооружений и привёл к росту оборонных бюджетов западных стран, которые таким образом выбрасывают деньги на ветер, заявил в интервью LCI бывший посол Франции в США Жерар Аро. Он напомнил, что Вашингтон часто пытался решить любую проблему грубой силой, однако такой подход уже не раз оказывался ошибочным.

ДАРИУС РОШБЕН, ведущий телеканала LCI: На вашем месте ранее был (журналист. — ИноТВ) Пьер Серван, который высказал очень тревожную мысль: что бы на самом деле ни происходило на Украине, военная машина уже запущена, гонка вооружения запущена и теперь затрагивает не только Украину, но намного больше стран в Европе.

ЖЕРАР АРО, эксперт-консультант французского телеканала LCI, бывший посол Франции в США: Очевидно, что на наш континент снова вернулась война, и она вернулась для всех. Мы отлично видим, что значительно увеличились оборонные бюджеты, и они продолжат расти. Вы знаете, во Франции оборонные расходы составляют чуть менее 2 процентов ВВП, но

в 50-е и 60-е годы они доходили до 3 и даже 4 процентов ВВП. Я уже не говорю о Соединенных Штатах, где оборонный бюджет достигал 6—7 процентов ВВП.

Боюсь, что, к сожалению, с благами мирного времени покончено. Путин напомнил нам о реальностях международной политики, и теперь мы должны «выбрасывать деньги на ветер», покрывая военные расходы.

ДАРИУС РОШБЕН: Эти деньги действительно будут выброшены на ветер или надёжно инвестированы? Вы хорошо разбираетесь в США — там сохранили эту культуру войны? Ведь война — один из видов человеческой деятельности с древнейших времён…

ЖЕРАР АРО: Разумеется, война является одним из видов человеческой деятельности, но по большей части она бесплодна. Она приводит к разрушениям, смертям и зверствам. Вот почему я сказал, что эти деньги выбрасывают на ветер.

Однако в США никогда не забывали о применении силы… Как говорится, «у большого молотка всегда гвоздь виноват». И вот, собственно, американцы зачастую думают, что любую проблему можно решить грубой силой. Такой подход уже не раз приводил их к ошибкам: в Афганистане, в Ираке и так далее.