Экс-посол Франции: Запад выбрасывает деньги на ветер, наращивая оборонный бюджет
ДАРИУС РОШБЕН, ведущий телеканала LCI: На вашем месте ранее был (журналист. — ИноТВ) Пьер Серван, который высказал очень тревожную мысль: что бы на самом деле ни происходило на Украине, военная машина уже запущена, гонка вооружения запущена и теперь затрагивает не только Украину, но намного больше стран в Европе.
в 50-е и 60-е годы они доходили до 3 и даже 4 процентов ВВП. Я уже не говорю о Соединенных Штатах, где оборонный бюджет достигал 6—7 процентов ВВП.
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