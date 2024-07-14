France info: «угрозы приближаются» — Макрон приказал скорректировать военную программу Франции

«Быстрое течение времени и приближение угроз» вынуждают Францию внести изменения в свою военную программу и скорректировать оборонный бюджет, особенно на фоне украинского конфликта. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон перед своими вооружёнными силами в преддверии Дня взятии Бастилии. При этом президент попросил военных «ориентироваться на последствия такой войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли её вчера».

В своём традиционном обращении к вооружённым силам накануне Дня взятия Бастилии Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорректировать военный бюджет Франции из-за «приближающихся угроз», особенно в свете конфликта на Украине, сообщает France info.

«Быстрое течение времени и приближение угроз означают, что нам необходимо внести новые коррективы. Именно поэтому я прошу вас продолжать ориентироваться на последствия такой войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли её вчера, и подготовить корректировку нашей военной программы на 2025 год», — заявил президент, выступая перед высокопоставленными военными.

Как отмечает издание, Макрон настойчиво твердил, что «эта корректировка необходима», не приводя никаких подробностей. По мнению France info, речь может идти о военных беспилотниках: конфликт на Украине «обнажил новые приоритеты» в военной сфере, в том числе БПЛА, которые стали незаменимы на поле боя.