«Быстрое течение времени и приближение угроз» вынуждают Францию внести изменения в свою военную программу и скорректировать оборонный бюджет, особенно на фоне украинского конфликта. С таким заявлением выступил Эммануэль Макрон перед своими вооружёнными силами в преддверии Дня взятии Бастилии. При этом президент попросил военных «ориентироваться на последствия такой войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли её вчера».
В своём традиционном обращении к вооружённым силам накануне Дня взятия Бастилии Эммануэль Макрон заявил о необходимости скорректировать военный бюджет Франции из-за «приближающихся угроз», особенно в свете конфликта на Украине, сообщает France info.
«Быстрое течение времени и приближение угроз означают, что нам необходимо внести новые коррективы. Именно поэтому я прошу вас продолжать ориентироваться на последствия такой войны, какой она будет завтра, а не такой, какой мы представляли её вчера, и подготовить корректировку нашей военной программы на 2025 год», — заявил президент, выступая перед высокопоставленными военными.
Как отмечает издание, Макрон настойчиво твердил, что «эта корректировка необходима», не приводя никаких подробностей. По мнению France info, речь может идти о военных беспилотниках: конфликт на Украине «обнажил новые приоритеты» в военной сфере, в том числе БПЛА, которые стали незаменимы на поле боя.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп мог стать целью из-за его заявлений о прекращении финансирования Киева, заявил в эфире RT американский журналист Алекс Джонс. По его словам, если бы политика всё-таки убили, это бы привело к гражданской войне в Соединённых Штатах.
Лидер всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов заявил, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года.
Сотрудники и руководство закрытого в Германии политического журнала Compact не выходят на связь после утренних обысков, сообщила RT пророссийская активистка Елена Колбасникова. Немецкие спецслужбы конфисковали все средства связи, а также изъяли деньги со счетов издания в пользу государства, рассказала собеседница.
Иностранный наёмник записал видео с комментариями на французском языке в прифронтовом поселении в зоне СВО, на кадрах он показывает квадроцикл с наклейкой в цветах флага Украины и деревню, которая, по его словам, находится «в 3—4 км от линии фронта».
Немецкая цензура сегодня сопоставима с временами Йозефа Геббельса: там преследуют всё, что не вписывается в установки Берлина, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя запрет в ФРГ журнала Compact, который взял у неё интервью.
В Германии по указанию министра внутренних дел Нэнси Фезер запретили журнал Compact, который незадолго до этого взял интервью у представителя МИД России Марии Захаровой. Как сообщает источник ТАСС, именно это интервью стало поводом для цензуры.
В Крыму из-за аномальной жары для сохранения целостности энергосистемы вводятся веерные отключения электроэнергии, в некоторых населённых пунктах возможны кратковременные перебои энергоснабжения, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.