El Mundo: через год на выборах в США столкнутся два антагонистических мира

Через год в США пройдут президентские выборы, и если не будет никаких неожиданностей, то случится нечто небывалое для американской истории: в борьбе столкнутся два человека, занимавшие пост главы Белого дома, — Дональд Трамп и Джо Байден, причём последний всё ещё будет находиться на этой должности, пишет El Mundo. Эти выборы станут противостоянием двух антагонистических миров, поскольку оба политика представляют собой два несовместимых подхода к пониманию не только того, чем являются Соединённые Штаты, но и того, каким должен быть мир.

В США за год до президентских выборов идёт борьба двух антагонистических миров, пишет El Mundo. Джо Байден и Дональд Трамп снова столкнутся в президентской гонке в противостоянии за пост главы государства.



Чуть ли не каждые вторые выборы в Соединённых Штатах называют «историческими». И обстоятельства тут не имеют большого значения. Всегда есть какая-то причина, почему это событие должно изменить историю не только США, но и всего мира. Однако, как отмечает издание, на самом деле это чистый политический маркетинг, способ мобилизовать электорат и сказать им, что, если тот или иной кандидат не победит, страна либо вообще пойдёт прахом, либо упустит возможность, которая ей больше никогда не представится, либо же её сущность будет непоправимо испорчена.



Как ни парадоксально, последние президентские выборы в США, скорее всего, войдут в американскую историю не из-за самого голосования, а из-за того, что за ним последовало. Впервые в истории этой страны проигравший кандидат — Дональд Трамп — отказался признавать результат, и его сторонники штурмовали Капитолий, что стало крупнейшим институциональным кризисом в стране со времён Гражданской войны 1861–1865 годов. На этом фоне даже избрание первого небелого президента — Барака Обамы в 2008 году — кажется малозначимым.

Если не будет никаких сюрпризов, то через 12 месяцев в Соединённых Штатах повторится противостояние 2020 года между демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом. Никогда прежде в истории США два человека, занимавших пост президента, — а один из них всё ещё будет занимать этот пост, — не боролись за президентское кресло. Также за этот пост лидера США ещё никогда не боролись два человека столь преклонного возраста: Байдену будет 81 год, а Трампу — 78 лет.



Но есть тут и более серьёзные проблемы: Джо Байден и Дональд Трамп представляют собой два несовместимых подхода к пониманию не только того, чем являются Соединённые Штаты, но и того, каким должен быть мир. Байден — это сторонник преемственности, Трамп — сторонник разрыва. У бывшего президента ультранационалистические взгляды. За восемь с половиной лет, прошедших с тех пор, как он пришёл в политику, Трамп ужесточил свои взгляды, что побуждает его принимать всевозможные теории заговора. Байден, по американским меркам, традиционный левоцентристский политик. Трамп — радикал, которого, кроме того, в теории могут приговорить к тюремному заключению как минимум за 91 преступление, причём судить его будут, даже если он победит на выборах, говорится в статье.



В Соединённых Штатах практически невозможно выиграть или проиграть выборы из-за международной политики. В целом демократы и республиканцы склонны соглашаться в своей более или менее неограниченной поддержке Израиля. Но Украина — это другое. Ещё в марте Трамп заявил: «Наша внешнеполитическая элита хочет привести мир к конфликту с вооружённой ядерным оружием Россией на том основании, что Россия представляет собой нашу самую большую угрозу. Но самая большая угроза для западной цивилизации сегодня — это не Россия, а, возможно, мы сами и те ужасные люди, которые нас представляют».



Другими словами: враг внутри, поясняет слова Трампа El Mundo.

С этой темой также связан спор вокруг иммигрантов. Байден оказался тут в сложной позиции: между левым крылом Демократической партии, которое хочет более или менее открытых границ, и общественным мнением, в котором негативное отношение к прибытию всё новых иностранцев постепенно усиливается. В свою очередь, политика Трампа в этой сфере заключается в «абсолютной ксенофобии», отмечается в статье.



Между тем и Байден, и Трамп, согласно опросам, имеют приблизительно одинаковые результаты. А это сулит победу Трампу, поскольку избирательная система США благоприятствует малонаселённым штатам, где проживают сторонники Республиканской партии, пишет El Mundo.