Американский комик: я бы Путину часть Калифорнии отдал, лишь бы не было войны

Многим американцам не достаёт целей в жизни, поэтому они начинают генерировать глупые идеи о необходимости противостоять Путину и России. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону высказал американский комик Тим Диллон. По его словам, два региона далёкой страны вовсе не стоят того, чтобы из-за них воевать с Россией. А чтобы войны точно не было, комик предложил отдать России часть Калифорнии и Коннектикут. Правда, он сомневается, что в этих безнадёжных регионах удастся навести порядок даже Путину.

ТИМ ДИЛЛОН, американский комик, актёр: Думаю, нам в США не достаёт целей в жизни. Элиты это чувствуют. Те, у кого полно времени, чтобы об этом размышлять, эту нехватку ощущают. По мне, если для обеспечения своей семьи ты пашешь по 20 часов в день, то цель жизни у тебя точно есть.

ТАКЕР КАРЛСОН, журналист: Конечно.

ТИМ ДИЛЛОН: Но, думаю, что если ты бездельничаешь в таунхаусе под Вашингтоном, пытаясь понять, какие же проблемы тебе нужно отчаянно кидаться решать, то тебе не хватает жизненных целей. На мой взгляд, эта идея (о необходимости противостоять России. — ИноТВ) даёт им ощущение, что сейчас мы вернулись во времена Второй мировой: есть добро и есть зло. В этом и заключается цель, вот для чего все мы живём на этой планете — чтобы противостоять стране с самым большим арсеналом ядерных вооружений в мире из-за двух областей — двух областей на севере Украины, которые… если поискать их в Гугл-картинках, да забирайте! Вот серьёзно, совершенно серьёзно. Я бы отдал ему [Путину] и часть нашей страны. У нас в стране много...

ТАКЕР КАРЛСОН: Какие части?

ТИМ ДИЛЛОН: Многие. Есть такие, которые нам не нужны. Отдам ему часть... Если Путин захочет, отдадим ему часть Калифорнии.

ТАКЕР КАРЛСОН: Север округа Джерси?

ТИМ ДИЛЛОН: Да, отдадим ему его часть. Отдашь ему... Думаю, вообще-то нам стоит... давайте хорошенько его поимеем. Отдадим ему север штата Нью-Йорк, солидный кусок Мичигана — такие территории, чтобы он сказал: «Стоп, мужик, мне хватит».



ТАКЕР КАРЛСОН: Как думаете, мог бы он исправить ситуацию в Коннектикуте?

ТИМ ДИЛЛОН: Не знаю, по плечу ли это вообще хоть кому-нибудь. Недавно я там побывал. Тамошние люди мне нравятся. Но не знаю, смог бы кто-нибудь выправить там ситуацию. Вообще я действительно сказал на сцене: «Было бы неплохо, если бы Путин сюда вторгся».

ТАКЕР КАРЛСОН: И как на это реагировали?

ТИМ ДИЛЛОН: Все смеялись. Публика там замечательная, отлично понимает юмор — люди всё поняли. Но да, повторюсь, мне кажется, что нам не достаёт жизненных целей. А люди вроде Энн Эпплбаум… конечно, она замечательная женщина или как лучше сказать...

ТАКЕР КАРСЛОН: Не соглашусь.

ТИМ ДИЛЛОН: У неё несколько ядовитый тон письма.

ТАКЕР КАРЛСОН: Отвратительный, да.

ТИМ ДИЛЛОН: Никогда с ней лично не встречался. Но она... говорит очень агрессивные вещи — примерно в том духе, что «нам надо ехать в Россию и сражаться с Путиным». И я в такой момент...

ТАКЕР КАРЛСОН: Разве не странно, что какая-то богатая дама из Вашингтона призывает других идти воевать?

ТИМ ДИЛЛОН: Для меня странно. Я задаюсь вопросом: «У вас? У вас день не задался? Или вы...?» Знаете, проснувшись, я [обычно себе] говорю: «Надо бы сходить на пробежку. Надо бы поработать, сделать все эти хорошие вещи, которые в итоге не делаешь». Твержу себе, что мне надо на завтрак выпить какую-то макробиотическую жижу, популярную в Лос-Анджелесе, ведь она полезнее. Но я никогда не думаю, что мне надо начать войну с Россией.

ТАКЕР КАРЛСОН: Понимаю.



Дата публикации 30 мая 2024 года.