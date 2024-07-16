Politico: после покушения победа Трампа на выборах кажется миру ещё более вероятной

После покушения на Трампа часть зарубежных дипломатов уже предсказывают, что Трамп, скорее всего, победит на предстоящих выборах и что Америку впереди ждёт ещё больше политического насилия, сообщает Politico. Для стран, дружественно настроенных по отношению к Вашингтону, такие выводы особенно неутешительны, поскольку нестабильность в США может означать нестабильность повсюду.

Иностранные дипломаты давно уже заинтригованно — если не с откровенным страхом — наблюдают за всё более токсичной американской политикой, пишет Politico.

После покушения на Дональда Трампа некоторые из них теперь предсказывают, что он, скорее всего, победит на ноябрьских президентских выборах и что США впереди ожидает ещё больше политического насилия.

Эти оценки быстро оказываются в секретных посланиях, отправляемых дипломатами своему начальству на родину. Для стран, дружественно настроенных по отношению к Соединённым Штатам, такие выводы особенно неутешительны, поскольку нестабильность в США может означать нестабильность повсюду.

За последние недели власти некоторых стран уже стали считать Трампа более сильным кандидатом из-за слабости президента Джо Байдена. Примером этой слабости стало катастрофическое выступление главы Белого дома на недавних дебатах. Демократы теперь спорят о том, может ли Байден из-за его возраста и состояния здоровья оставаться единым кандидатом от их партии.

Иностранные правительства обычно готовятся ко всем возможным исходам выборов, но потеря доверия к Байдену может иметь существенные последствия для Соединённых Штатов. Другие страны могут решить сократить или отложить сотрудничество с командой Байдена по важным вопросам, полагая, что лучше дождаться прихода новой администрации.