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Конгрессмен Келли: США — страна третьего мира

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Нет больше никаких «Соединённых» штатов Америки, они как никогда разделены, считает конгрессмен Майкл Келли, наблюдавший за покушением на Трампа воочию. В беседе с The Hill он посетовал, что его страна не похожа на ту, в которой жили его родители, преодолевшие Великую депрессию и Вторую мировую. Теперь США больше походят на страну третьего мира, уверен законодатель.
Конгрессмен Келли: США — страна третьего мира
AP

Представитель Майк Келли от штата Пенсильвания, присутствовавший на субботнем митинге, где бывший президент Трамп пережил покушение, призывает американцев начать нести личную ответственность за свою риторику в попытке снизить градус политической напряжённости.

«Физически я в порядке. Психически я в порядке. Но... Это должно прекратиться. Это абсолютно необходимо прекратить», — сказал Келли в телефонном интервью The Hill в воскресенье.
 
«Пришло время... глубоко задуматься над тем, что случилось с Америкой. Это, конечно, не та Америка, в которой я вырос, и в которой мои родители прошли через Великую депрессию, Вторую мировую войну, чтобы у нас было будущее. Но сейчас мы похожи на страну третьего мира», — сказал Келли. «Это уже не Соединённые Штаты Америки. Это разделённые штаты Америки — и слишком радикальные».
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