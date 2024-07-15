Конгрессмен Келли: США — страна третьего мира

Нет больше никаких «Соединённых» штатов Америки, они как никогда разделены, считает конгрессмен Майкл Келли, наблюдавший за покушением на Трампа воочию. В беседе с The Hill он посетовал, что его страна не похожа на ту, в которой жили его родители, преодолевшие Великую депрессию и Вторую мировую. Теперь США больше походят на страну третьего мира, уверен законодатель.

Представитель Майк Келли от штата Пенсильвания, присутствовавший на субботнем митинге, где бывший президент Трамп пережил покушение, призывает американцев начать нести личную ответственность за свою риторику в попытке снизить градус политической напряжённости.

«Физически я в порядке. Психически я в порядке. Но... Это должно прекратиться. Это абсолютно необходимо прекратить», — сказал Келли в телефонном интервью The Hill в воскресенье.

«Пришло время... глубоко задуматься над тем, что случилось с Америкой. Это, конечно, не та Америка, в которой я вырос, и в которой мои родители прошли через Великую депрессию, Вторую мировую войну, чтобы у нас было будущее. Но сейчас мы похожи на страну третьего мира», — сказал Келли. «Это уже не Соединённые Штаты Америки. Это разделённые штаты Америки — и слишком радикальные».