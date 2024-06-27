ZDF: Польша и Прибалтика требуют у ЕС денег для защиты от России и Белоруссии

Страны Балтии и Польша призывают Евросоюз поддержать укрепление обороны их границ с Россией и Белоруссией, сообщает немецкий телеканал ZDF. Для этого главы государств и правительств Латвии, Литвы, Эстонии и Польши написали руководителям Евросоюза письмо с предостережением о том, что Россия несёт экзистенциальную угрозу для Европы и трансатлантического сообщества. По подсчётам дипломатов, на укрепление общей линии обороны нужно около €2,5 млрд.

В связи с угрозами, исходящими от России и Белоруссии, Польша, Эстония, Латвия и Литва призывают ЕС поддержать военную и гражданскую безопасность границ, сообщает немецкий телеканал ZDF. Главы государств и правительств этих стран написали об этом в письме к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и председателю Совета ЕС Шарлю Мишелю незадолго до саммита, который пройдёт в четверг и пятницу: «Нам нужна оборонная инициатива, чтобы защитить европейцев сегодня и в ближайшие годы».

В качестве конкретного проекта они называют «развитие системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Белоруссией». Это могло бы решить насущную необходимость защиты ЕС от военных и гибридных угроз. «Инструментализованная миграция» особенно сильно влияет на безопасность всего ЕС, говорится в письме. Как поясняют страны Балтии и Польша, речь идёт о попытках незаконного ввоза в ЕС людей из бедных или охваченных конфликтами стран.

Авторы письма считают, что масштаб и стоимость предлагаемой оборонной инициативы требуют политической и финансовой поддержки со стороны ЕС. Однако планирование и реализация должны осуществляться в координации с НАТО и его военными требованиями. Дипломаты ЕС оценили затраты на строительство общей линии обороны вдоль 700-километровой границы ЕС с Россией и Белоруссией примерно в €2,5 млрд.

Польша и Прибалтика не сомневаются в том, что политика российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко будет становиться всё более враждебной, если их не сдерживать. «Россия не изменила своих стратегических целей, которые включают восстановление буферных зон и сфер влияния из прошлого, и это представляет экзистенциальную угрозу для Европы и трансатлантического сообщества, — предупреждают они. — Мы живём в тени войны, и наши страны ощущают, что значит быть прифронтовыми государствами ЕС».