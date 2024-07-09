Сенатор: если у Байдена Паркинсон, американцы должны об этом знать
ВЕДУЩАЯ: В январе лечащий врач президента Байдена Кевин О’Коннор встречался в Белом доме со специалистом по болезни Паркинсона, сообщает газета The New York Post. Изученные ею данные из журнала посещений говорят о том, что врач Байдена также встречался с кардиологом и ещё одним человеком. Сенатор от штата Канзас и медик по образованию Роджер Маршалл написал в соцсети X: «Американцы имеют право знать, здоров ли президент и способен ли исполнять обязанности главнокомандующего.
Когнитивные функции не менее или даже более значимы, чем физическое здоровье». Сейчас с нами на связи автор этих слов — сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл, член комитетов Сената по вопросам бюджета, национальной безопасности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, труда и пенсий. Вот такой занятой человек присоединяется к нам этим утром. Господин сенатор, рады вас видеть. Хотелось бы вновь услышать ваше мнение как врача. Прежде всего, что вы думаете об этой статье в The New York Post касательно журнала посещений и Кевина О’Коннора? И второй вопрос: если бы вы были лечащим врачом президента Байдена, то, учитывая его возраст, попросили бы вы провести оценку его когнитивных функций, как в случае с любым другим пациентом на данном этапе жизни?
Страдает ли ею Байден, не знаю, требуются медосмотр, МРТ, КТ, возможно, с проверкой дофаминового транспортера — методов диагностики много. Но если посмотреть, как он шаркает, как при ходьбе размахивает руками, как временами замирает — кроме того, иногда у него наблюдается брадикинезия, — то даже по сравнению с прошлой осенью его состояние ухудшилось. Прошлой осенью он ходил, перекатывая стопу с пятки на носок, а теперь при ходьбе сначала опускает на землю носок.
Всё это укладывается в версию о болезни Паркинсона. Так что да, американцы заслуживают знать правду. Случись месяц назад у президента инфаркт, разве не интересовало бы американцев перед выборами, какой у него сердечный выброс, как выглядит его электрокардиограмма, что показывает последняя КТ сердца? Да, американцы заслуживают знать, как оцениваются когнитивные способности нашего президента на данный момент и в дальнейшей перспективе.
Дата публикации 08 июля 2024 года.