Сенатор: если у Байдена Паркинсон, американцы должны об этом знать

Американский сенатор Роджер Маршалл заявил, что, по его информации, Байдена посещали врачи, специализирующиеся в болезни Паркинсона. Кроме того, у президента есть несколько внешних признаков, указывающих на этот недуг. По словам Маршалла, если Байден действительно страдает от этой болезни, то Белый дом обязан оповестить об этом общественность. Народ имеет право знать о состоянии здоровья своего президента.

ВЕДУЩАЯ: В январе лечащий врач президента Байдена Кевин О’Коннор встречался в Белом доме со специалистом по болезни Паркинсона, сообщает газета The New York Post. Изученные ею данные из журнала посещений говорят о том, что врач Байдена также встречался с кардиологом и ещё одним человеком. Сенатор от штата Канзас и медик по образованию Роджер Маршалл написал в соцсети X: «Американцы имеют право знать, здоров ли президент и способен ли исполнять обязанности главнокомандующего.



Когнитивные функции не менее или даже более значимы, чем физическое здоровье». Сейчас с нами на связи автор этих слов — сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл, член комитетов Сената по вопросам бюджета, национальной безопасности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, труда и пенсий. Вот такой занятой человек присоединяется к нам этим утром. Господин сенатор, рады вас видеть. Хотелось бы вновь услышать ваше мнение как врача. Прежде всего, что вы думаете об этой статье в The New York Post касательно журнала посещений и Кевина О’Коннора? И второй вопрос: если бы вы были лечащим врачом президента Байдена, то, учитывая его возраст, попросили бы вы провести оценку его когнитивных функций, как в случае с любым другим пациентом на данном этапе жизни?





РОДЖЕР МАРШАЛЛ, сенатор США: Шерил, мне хотелось бы отметить несколько моментов. Визит был не один. Мои источники сообщают, что за последний год Белый дом десять раз посещал невролог, специализирующийся на болезни Паркинсона. Врачей с такой специализацией очень немного, они не совершают выезды на дом к кому попало, а там он побывал десять раз. Когда я встречаюсь с группами врачей и слышу вопросы о ситуации, дифференциальная диагностика указывает на болезнь Паркинсона.



Страдает ли ею Байден, не знаю, требуются медосмотр, МРТ, КТ, возможно, с проверкой дофаминового транспортера — методов диагностики много. Но если посмотреть, как он шаркает, как при ходьбе размахивает руками, как временами замирает — кроме того, иногда у него наблюдается брадикинезия, — то даже по сравнению с прошлой осенью его состояние ухудшилось. Прошлой осенью он ходил, перекатывая стопу с пятки на носок, а теперь при ходьбе сначала опускает на землю носок.



Всё это укладывается в версию о болезни Паркинсона. Так что да, американцы заслуживают знать правду. Случись месяц назад у президента инфаркт, разве не интересовало бы американцев перед выборами, какой у него сердечный выброс, как выглядит его электрокардиограмма, что показывает последняя КТ сердца? Да, американцы заслуживают знать, как оцениваются когнитивные способности нашего президента на данный момент и в дальнейшей перспективе.



Дата публикации 08 июля 2024 года.