Сейчас переизбрания Байдена хотят лишь его семья и врач Белого дома О'Коннор, заявил в интервью Fox News конгрессмен Джеймс Комер. Он отметил, что О'Коннора пригасили на интервью, в котором ему зададут много вопросов о том, как он скрывал правду о состоянии здоровья Байдена и участвовал в схемах семьи Байденов по торговле влиянием.

ВЕДУЩИЙ FOX NEWS: К нам присоединяется председатель Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер. Господин Комер, пожалуйста, расскажите о причастности врача Белого дома к делам семьи Байденов?

ДЖЕЙМС КОМЕР, конгрессмен США: Нам известно, что доктор О’Коннор был причастен к сомнительной схеме, связанной с терпящей крах медицинской компанией Americore Health. Речь о делах брата президента Джима Байдена.

Мы в курсе всего этого, потому что Джим Байден говорил об этом в организованном нашим комитетом интервью, которое позднее было расшифровано. Он упомянул врача Белого дома, на тот момент — личного врача Джо Байдена, и сказал, что тот был его советником по медицинским вопросам. Мы спросили Джима Байдена, почему он был причастен к этой схеме в сфере здравоохранения при полном отсутствии какого-либо опыта в данной отрасли. И он сказал, что врач Белого дома помогал ему советом.

Тогда мы не стали дальше его расспрашивать, но сейчас мы пригласили доктора О'Коннора на интервью с последующей расшифровкой, в противном случае он будет вызван для дачи показаний под присягой. Как бы то ни было, мы собираемся задать врачу Белого дома много вопросов о том докладе, который он опубликовал всего несколько месяцев назад. Там говорится, что состояние здоровья Джо Байдена отличное.

Джесси, в Вашингтоне я знаю только две группы людей, которые хотят, чтобы Джо Байден оставался в предвыборной гонке: это его семья и врач Белого дома. И у этих людей большие проблемы из-за схемы семьи Байденов по торговле влиянием. Мне кажется ироничным то, что в СМИ сейчас сообщают, что информацию о здоровье президента специально утаивали. Это же очевидно всем американцам. И основное действующее лицо, причастное к этому сокрытию фактов, также было причастно к этим схемам по торговле влиянием. Потому-то мы и хотим опросить этого врача под присягой, а затем опубликовать расшифровку интервью.

ВЕДУЩИЙ: Речь о той деловой сделке, в рамках которой Джим Байден получил сотни тысяч долларов, а затем передал эти сотни тысяч своему брату Джо?

ДЖЕЙМС КОМЕР: Двести тысяч.

А Джо сказал: «Те двести тысяч – просто заем, он лишь возвращал мне заем». И врач, который следит за здоровьем президента, ко всему этому причастен. Просто потрясающе. Надеюсь, вам удастся в рамках интервью задать ему вопросы под присягой и докопаться до правды. Это был конгрессмен Джеймс Комер. Большое вам спасибо!



Дата публикации 09 июля 2024 года.